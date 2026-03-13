Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación policial

Un hombre se atrinchera en un pueblo de Burgos tras secuestrar a un taxista en Madrid

Un taxi de Madrid, en una imagen de archivo.

Un taxi de Madrid, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Burgos

Un hombre se ha atrincherado en una vivienda familiar de la pequeña localidad burgalesa de Villoruebo tras secuestrar a un taxista en Madrid a punta de pistola y obligarlo a conducir hasta allí, según han informado a EFE fuentes de la investigación y de la Guardia Civil.

El hombre lleva desde esta madrugada atrincherado en esta casa y ha liberado al taxista, que se encuentra en buen estado de salud.

