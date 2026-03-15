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Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo

Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo

Sara Fernández

Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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La investigación del crimen de Francisca Cadenas avanza. Los dos hermanos González, sus vecinos, están en la cárcel y las pruebas contra ellos aumentan, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. Todo apunta a la participación de los dos hermanos en un crimen brutal que incluyó torturas a la mujer y que tuvo una motivación sexual. Más información

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