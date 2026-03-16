Un detenido por clavar un destornillador en la cabeza a un hombre durante una reyerta en Alicante

La Guardia Civil investiga una agresión ocurrida el viernes por la tarde en Albatera (Alicante) en la que un hombre resultó gravemente herido en la cabeza tras clavarle otro un destornillador durante una reyerta. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde permanece ingresada, según han confirmado a Información fuentes cercanas a la investigación.

El presunto autor de los hechos ya ha sido detenido y las diligencias se encuentran en fase de instrucción. La Guardia Civil ha puesto el caso en conocimiento de la autoridad judicial mientras continúa la investigación, asumida por la Policía Judicial de Pilar de la Horadada.

Los hechos se produjeron alrededor de las 18:30 horas en la calle Vicente Pardo. Según ha podido saber Informaciónn, en ese punto se inició una reyerta que terminó con uno de los implicados gravemente herido tras recibir el impacto de un destornillador que quedó clavado en la parte izquierda de su cabeza, en una zona cercana a la sien.

Primer auxilio

Hasta el lugar acudió rápidamente una patrulla de la Policía Local, cuyos agentes realizaron los primeros auxilios al herido, también se personó Guardia Civil. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Policía Local (SITAP) señalan que la primera intervención fue llevada a cabo por dos agentes que utilizaron material que, según denuncian, no facilita la administración y cuya formación han adquirido por iniciativa propia.

Sede de la Policía Local de Albatera. | INFORMACIÓN / r.míguez

Siguiendo los protocolos de actuación ante heridas penetrantes, los agentes no retiraron al hombre el objeto clavado, ya que hacerlo podría haber provocado una hemorragia mayor. En su lugar, procedieron a realizar un vendaje para inmovilizar el destornillador y contener la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado que el herido fue trasladado en una unidad SAMU al Hospital General de Elche.

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En la reyerta también resultó herida otra persona, aunque de menor gravedad. Presentaba una herida abierta en el pómulo con seccionamiento de musculatura, presuntamente causada por un arma blanca, según han relatado a este diario las mismas fuentes. Por el momento, se desconocen las causas que originaron la disputa.

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