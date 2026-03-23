Deceso
Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irún
El herido ha sido trasladado a dependencias hospitalarias
EFE
San Sebastián
Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en un incendio registrado este lunes en la localidad guipuzcoana de Irun, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El siniestro se ha producido hacia las 13.50 horas al parecer en el sótano de un edificio del número 55 de la calle Pelegrín de Uranzu.
La persona herida, que ha sufrido diversas quemaduras, ha sido trasladada en helicóptero al hospital vizcaíno de Cruces.
- Una jueza de Badajoz se sienta en el banquillo acusada de prevaricación
- Un pacense logra el primer puesto de Extremadura en el MIR: 'Después de tanto tiempo de trabajo, reconforta saber que el esfuerzo se ve recompensado
- El Perpetuo Socorro y el Materno Infantil contarán con una modernización energética integral y una renovación de sus instalaciones
- La Diputación de Badajoz iniciará en abril la rehabilitación del edificio más antiguo del Muba con 3,5 millones
- No basurices tu ropa': Promedio lanza una campaña para fomentar el reciclaje de textiles en la provincia de Badajoz
- El ayuntamiento volverá a instalar una gran carpa para celebrar la X Fiesta de la Primavera de Monesterio
- Aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad en Badajoz con tres vehículos implicados y un positivo en alcohol
- Un coche se lleva una farola y acaba volcando en el polígono el Nevero de Badajoz