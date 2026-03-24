Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francisca CadenasTiroteosConcurso torrijas
instagram

En As Neves

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Pontevedra

Ocurrió en la parroquia de Taboexa y fue un vecino el que alertó a los servicios de emergencia al ver mucho humo saliendo de la casa

Guardia Civil junto a la vivienda que se incendió en Taboexa.

Guardia Civil junto a la vivienda que se incendió en Taboexa. / Anxo Gutiérrez

Alberto Blanco

Vigo

Trágico incendio en As Neves. Un hombre ha muerto tras declararse fuego en su vivienda en la parroquia de Taboexa (lugar de Candón). Según informa Emerxencias 112, fue un vecino quien alertó del incendio a primera hora de hoy.

Ocurrió pasadas las siete de la mañana. En ese momento, un testigo alertó a Emerxencias 112 de que estaba saliendo mucho humo de la casa de su vecino. Informaba que había intentado acceder, pero que le era imposible. Además, aseguraba estar convencido de que había una persona dentro. Aunque detectó el humo en ese momento, el testigo relató a los servicios de emergencia que todo apuntaba a que la casa llevaba bastante tiempo ardiendo.

Emerxencias 112 movilizó inmediatamente a urgencias sanitarias, a los bomberos de O Porrriño y al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ponteareas. Fueron estos últimos los que informaron, tras llegar, que el fuego estaba muy concentrado y que había un hombre fallecido en el interior. Las llamas afectaron al menos a la cocina y a un salón.

Noticias relacionadas

Pasadas las 8.30 horas los bomberos continuaban en la zona y se desconocía el alcance de los daños.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pacense logra el primer puesto de Extremadura en el MIR: 'Después de tanto tiempo de trabajo, reconforta saber que el esfuerzo se ve recompensado
  2. La Diputación de Badajoz iniciará en abril la rehabilitación del edificio más antiguo del Muba con 3,5 millones
  3. No basurices tu ropa': Promedio lanza una campaña para fomentar el reciclaje de textiles en la provincia de Badajoz
  4. Aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad en Badajoz con tres vehículos implicados y un positivo en alcohol
  5. Un coche se lleva una farola y acaba volcando en el polígono el Nevero de Badajoz
  6. Impulsan en Badajoz un proyecto de seguimiento de las colonias del ave cernícalo primilla
  7. El López de Ayala de Badajoz se descubre ante el público por el Día Mundial del Teatro
  8. El teatro López de Ayala de Badajoz programa más de 35 espectáculos para esta primavera

Vox lleva al pleno del Ayuntamiento de Badajoz una moción contra el menú halal en centros públicos

Vox lleva al pleno del Ayuntamiento de Badajoz una moción contra el menú halal en centros públicos

El Santo Entierro de Badajoz visibilizará por segundo año consecutivo la enfermedad renal en su procesión del Viernes Santo

El Santo Entierro de Badajoz visibilizará por segundo año consecutivo la enfermedad renal en su procesión del Viernes Santo

Agricultura cierra la puerta al crecimiento del cava en Almendralejo y deja sin recorrido las alegaciones de La Unión Extremadura

Agricultura cierra la puerta al crecimiento del cava en Almendralejo y deja sin recorrido las alegaciones de La Unión Extremadura

Vídeo | Así ha sido la operación 'Golden Street', de la Guardia Civil, en la localidad pacense de San Vicente de Alcántara

Detenidos un hombre y una mujer por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en San Vicente de Alcántara

Detenidos un hombre y una mujer por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en San Vicente de Alcántara

La Junta abre el plazo para alegaciones a la planta de nitrógeno de Jinhong Gas en Mérida y da un paso de gigante

La Junta abre el plazo para alegaciones a la planta de nitrógeno de Jinhong Gas en Mérida y da un paso de gigante
Tracking Pixel Contents