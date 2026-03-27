Andalucía
Un preso mata a su compañero de celda en la cárcel de Sevilla I
Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este viernes en este centro penitenciario, donde se ha desencadenado una pelea entre internos que ha acabado con el supuesto homicidio de uno de ellos
Carlos Doncel
Un preso ha matado presuntamente a su compañero de celda en la cárcel de Sevilla I, según fuentes cercanas a los hechos. El suceso ha tenido lugar en la madrugada de este viernes en un módulo de este centro penitenciario, donde se ha desencadenado una pelea entre estos dos internos en la que el supuesto agresor ha atacado a la víctima hasta acabar con su vida, tal como apuntan estas mismas voces.
Tras confirmar el fallecimiento de este preso, adelantado de Diario de Sevilla, la Policía Nacional se ha trasladado hasta la cárcel de Sevilla I para "abrir una investigación que aclare lo sucedido", tal como confirman desde el Cuerpo. Por el momento, no han trascendido los detalles de cómo se originó la disputa ni la identidad y edad del interno que ha muerto.
- Muere en Badajoz una mujer al precipitarse desde un sexto piso
- Alarma en Cerro Gordo tras la desaparición de dos menores de dos años que salieron solos del colegio
- La calle Toledo de Badajoz se viste de gala por primera vez para recibir a la Virgen de la Palma
- El violador en busca y captura también ha sido detenido por los últimos tiroteos en Badajoz
- Once institutos de Badajoz agotan sus plazas, mientras que los otros diez aún tienen vacantes
- Detenido en Badajoz un violador que estaba en busca y captura
- Provoca un aparatoso accidente de tráfico en el puente de la Universidad de Badajoz y huye de la zona
- El López de Ayala de Badajoz se descubre ante el público por el Día Mundial del Teatro