Agresiones sexuales
Detenido un hombre en Mallorca por violar a una joven con discapacidad
La víctima se despertó con una cuerda en el cuello cuando el acusado la estaba agrediendo, tras haberle administrado una sustancia para adormecerla
Una joven discapacitada se despertó con una cuerda en el cuello cuando un hombre la estaba agrediendo sexualmente en una vivienda de Porto Cristo, en el municipio mallorquín de Manacor, después de que este le administrara una sustancia para adormecerla. La víctima se zafó propinándole una patada en los genitales y huyo de la casa. Luego, en compañía de su madre, la afectada fueron al hospital y denunciaron lo ocurrido.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a este hombre, de unos 50 años, por un presunto delito de agresión sexual.
La mujer, que padece una discapacidad psíquica, acompañó a un conocido hasta su domicilio. En un momento dado, este le echó una sustancia estupefaciente en la bebida y la dejó adormecida.
En libertad con cargos
La joven fue trasladada al Hospital de Manacor para realizarle una exploración ginecológica.
Los agentes, por su parte, detuvieron a este individuo por un presunto delito de agresión sexual. Al ser puesto a disposición judicial el pasado jueves, este quedó en libertad con cargos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las cuatro procesiones de Jueves Santo en Badajoz: horario, recorrido y rincones más especiales
- Viernes Santo de Badajoz: horario, recorrido y mejores lugares para ver las procesiones
- ¿Por qué ha bajado tanto el caudal del Guadiana en Badajoz?
- La Diputación de Badajoz colabora en la reforma integral del nuevo centro de formación de Quintana de la Serena
- Nos gusta nuestro barrio y queremos luchar por él', Tamara Noriega asume la presidencia vecinal de Santa Engracia
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
- Vendido en la avenida Carolina Coronado de Badajoz parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado