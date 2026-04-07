Sara Fernández

Equipos de rescate buscan a un cazador desaparecido en el puerto de San Isidro

La Guardia Civil busca desde la pasada madrugada en el entorno del puerto de San Isidro, limítrofe entre Asturias y León, a un cazador del que no se sabe nada desde el lunes por la mañana. La mujer del cazador dio aviso de la desaparición del hombre a la una y media de la madrugada de este martes, ha informado el instituto armado. En su relato explicó que el hombre había salido a cazar a la zona de Aller por la mañana y no sabía nada de él desde entonces. El vehículo del hombre fue localizado a las 02:20 horas en la localidad de San Isidro, por lo que se informó también a la Guardia Civil de León, que envió a especialistas de montaña. A primera hora de este martes se ha sumado también al operativo un helicóptero, que junto a los especialistas del GREIM, peinará la zona del Lago Ubales (Caso) hacia la ruta de senderismo de Wamba. También participan en la búsqueda componente del 112 Asturias, con helicóptero y grupo de rescate y Emergencias 112 Castilla León.