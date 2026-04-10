Collado Villalba
Detenido un hombre tras apuñalar a su cuñado en una vivienda en Madrid
La víctima, un varón de 52 años, se encuentra estable en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda
EFE
La Guardia Civil ha detenido este viernes a un hombre como presunto autor del apuñalamiento a otro en una vivienda del municipio de Collado Villalba, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. El herido, de 52 años de edad, se encuentra hospitalizado con pronóstico grave tras sufrir una herida con arma blanca en el abdomen en el contexto de una discusión familiar. Se trata de un conflicto familiar, puesto que la víctima sería el cuñado del agresor.
Según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 14:42 horas en una vivienda de la urbanización Valles. Al llegar al lugar de los hechos, el Summa112 ha estabilizado al hombre, que se encuentra hospitalizado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Tanto el agresor como la víctima son varones de nacionalidad española, según las mencionadas fuentes. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos, y Protección Civil de la localidad ha colaborado en la asistencia inicial de los hechos.
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