Un hombre de 60 años fallece tras precipitarse por las escaleras de un mirador en Guadalajara

Un hombre de 60 años ha fallecido este sábado tras precipitarse por las escaleras de un mirador en Corduente (Guadalajara).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso se ha producido sobre las 15:00 horas, cuando un hombre se ha caído por las escaleras que dan al mirador del santuario de la Virgen de la Hoz, en la localidad alcarreña.

Bomberos de Molina de Aragón han rescatado el cuerpo, en un operativo en el que también han participado bomberos forestales.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado, asimismo, efectivos de la Guardia Civil y una UVI, que ha certificado el fallecimiento.