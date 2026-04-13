Un joven de 25 años, a juicio por apuñalar e intentar matar a su pareja: "¿Qué hiciste el viernes, me has sido infiel?"

"Me ha apuñalado muchas veces, ¿me voy a morir?". Esas fueron las palabras que la joven dijo a los agentes de policía cuando estos entraron a la vivienda donde, minutos antes, su entonces pareja había "tratado de asesinarla con un cuchillo de 25 centímetros".

"Tenía muchos celos"

La Audiencia de Madrid acaba de juzgar a Nicolás R., de 25 años, por un delito de intento de homicidio con agravantes de género y parentesco. El Ministerio Público solicita 13 años de cárcel para el hombre por los hechos sucedidos en el municipio madrileño de Parla el 19 de octubre de 2024.

Tanto el agresor como la víctima tenían 25 años cuando decidieron comenzar a vivir juntos en junio de 2024, en la vivienda de la víctima, situada en la localidad de Parla, al sur de Madrid. Tan solo cinco meses después, empezaron los problemas en su relación, según ha declarado la mujer: "No tenía libertad para hacer nada, no me dejaba salir… tenía celos de mucha gente".

'Spider'

La noche de los hechos, la víctima estaba trabajando en un local de apuestas cuando recibió varias llamadas de teléfono de Nicolás, su ahora expareja, diciéndole que su gato "estaba vomitando y se ahogaba", según declaró la joven ante el tribunal.

Al llegar a casa y entrar a su habitación, la chica se quedó sorprendida cuando vio que 'Spider', su gato, no tenía ningún problema. Fue entonces cuando el acusado cerró la puerta y le preguntó: "¿Qué hiciste el viernes, me has sido infiel?", según explicó la víctima en el juicio.

Unas tijeras

La chica, asustada, trató de salir de la habitación y es entonces cuando el joven la amenazó con "apuñalarla con un cuchillo de 25 centímetros si no le decía la verdad". Antes de que la mujer pudiera escapar, recibió varias apuñaladas: "Sentí una en el pecho, luego otra en el cuello y a partir de ahí perdí la cuenta. Forcejeamos y luego él intentó ahorcarme".

Según su declaración, el acusado "no solo utilizó un cuchillo (para la agresión), sino que también la "apuñaló en la cara con unas tijeras pequeñas con filo". Días antes de los hechos, Nicolás publicó un mensaje en la red social Instagram: "La muerte llegará a la puerta de todos, haz lo que tengas que hacer".

"Socorro, me matan"

Después de recibir múltiples agresiones, "el timbre de la casa empezó a sonar de manera reiterada". Era Silvia, su amiga y vecina del piso de arriba, quien había escuchado "golpes y gritos de: Ayuda, por favor, socorro, me matan", según aseguró la vecina ante el tribunal.

Alertada por la situación, decidió llamar a la policía y, junto a ellos, llamaron al timbre de la casa. "Al entrar a la habitación nos llamó la atención el charco de sangre que había en el colchón de la cama. La joven estaba temblando, asustada, llena de sangre por todos lados, la ropa empapada, heridas en la cabeza, oreja, brazos…", aseguró en el juicio uno de los policías que acudió al lugar de los hechos.

"¿Me voy a morir?"

Uno de los agentes tomó declaración al acusado, quien "no presentaba ninguna herida a simple vista" y este manifestó haber "guardado el cuchillo y las tijeras en la habitación para utilizarlo contra su pareja".

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Una intervención quirúrgica salvó la vida a la víctima. El parte médico es una de las principales pruebas contra el acusado en el juicio: "La víctima presentaba lesiones importantes en zonas vitales. Hasta veinte cortes y heridas que incurrieron un gran riesgo para su vida".