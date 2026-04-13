Una jueza envía a prisión al presunto asesino de un norirlandés en Alicante, en libertad bajo fianza de 100.000 euros

Algo menos de cuatro meses ha durado la libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros del norirlandés Jonathan Alan S., acusado de asesinar a tiros a su amigo y compatriota John George Hardy a finales de 2024 en una finca de limoneros de Rojales, donde fue encontrado el cadáver en enero de 2025. La magistrada de Torrevieja que instruye la causa por este crimen revocó el pasado viernes la libertad del investigado y acordó la prisión provisional de Jonathan Alan S. al considerar que ha incumplido las medidas cautelares que fijó el pasado diciembre para poder estar libre, como la prohibición de comunicar de forma "directa o indirecta" con alguna de las partes implicadas en el procedimiento, como es el caso de la familia de la víctima.

En concreto se le acusa de haber solicitado amistad en Facebook a una hermana de la víctima de este crimen, lo que en opinión de la jueza constituye un acto de hostigamiento a la familia de John George.

La prisión fue solicitada el pasado viernes por la Fiscalía y la acusación particular en una comparecencia convocada por la magistrada de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, en la que el abogado defensor de Jonathan, Francisco Miguel Galiana Botella, se opuso a la revocación de la libertad y reclamó además una rebaja de la fianza de 100.000 euros.

La magistrada dio un plazo de dos días para ingresar voluntariamente en prisión y Jonathan Alan S. acudió este domingo por la tarde al centro penitenciario de Villena, donde ya estuvo recluido el pasado año tras ser apresado en Portugal y trasladado a España.

Vídeos en redes sociales

La magistrada fundamenta la revocación en varias conductas atribuidas al acusado después de recuperar la libertad. Entre ellas, la resolución menciona vídeos presuntamente publicados en redes sociales en los que el investigado realiza manifestaciones amenazantes, hace referencias directas a la familia de la víctima y exhibe una actitud desafiante hacia el proceso judicial.

En uno de los vídeos atribuidos al acusado del crimen de John George, Jonathan se vanagloria de haber vivido "como un auténtico rey en cada prisión española en la que he estado", defiende su inocencia y en referencia a la familia de John George, a la que expresa sus condolencias, afirma que "no me atraparéis y si pensáis que vais a atraparme, más os vale ir bien armados y eso es todo lo que voy a decir".

El pasado 5 de febrero la hermana menor de John George recibió una solicitud de amistad en Facebook por parte de Jonathan y la magistrada precisa que "este acto no es una mera casualidad algorítmica, sino un acto de hostigamiento deliberado hacia el núcleo familiar de la víctima".

A juicio de la instructora, estos hechos revelan “desprecio a la administración de justicia” y a las resoluciones judiciales dictadas en la causa. Por ello, acuerda dejar sin efecto la resolución que le permitió salir de prisión y ordenar de nuevo su ingreso en un centro penitenciario.

Jonathan Alan S. fue detenido junto con su mujer el pasado marzo por la Policía Nacional en Alicante. Estaba siendo investigado por tráfico de estupefacientes pero solo le imputaron un delito de tenencia ilícita de armas tras intervenirle una pistola, un revólver desmontado y una escopeta con los cañones recortados. Pese a la incautación de las armas, el juzgado de guardia de Alicante dejó a la pareja en libertad.

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En la causa por el crimen de John George figuraba también como investigado un ciudadano checo que fue ejecutado de un disparo en la cabeza el pasado 1 de marzo en Torrevieja. La Guardia Civil detuvo días más tarde en el aeropuerto de Corvera en Murcia a un ciudadano inglés de 40 años como presunto autor del asesinato de un implicado cuyo testimonio vinculaba a Jonathan con el crimen.

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