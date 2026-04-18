Acoso escolar en Fuengirola
Brutal agresión a un menor de 14 años en un instituto de Málaga
El centro escolar avisó a la Policía Nacional tras el suceso, que obligará a implantar placas de titanio al menor agredido
EFE
La Policía Nacional ha abierto una investigación tras sufrir un menor de 14 años una agresión en un instituto de Fuengirola (Málaga) presuntamente por un compañero de su misma clase.
El menor, que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario tras la agresión, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para que le implanten placas de titanio en ambos lados de la mandíbula y así reconstruir su estructura ósea, según Sur.
El suceso ocurrió el pasado jueves por la mañana y fue el propio centro escolar el que avisó a la Policía Nacional, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación, que han indicado que tras la detención el presunto agresor pasó a la Fiscalía de Menores y se ha hecho cargo de las investigaciones.
Fuentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía han informado a EFE de que la Delegación Territorial, a través del Servicio de Inspección, está recabando información sobre el incidente.
Con carácter previo a este suceso, el centro educativo carecía de indicio alguno que apuntara a la existencia de acoso escolar; tampoco comunicación por parte de las familias, han indicado las fuentes.
Mientras continúa la investigación policial y de la Consejería de Educación, la Fiscalía de menores ya ha intervenido en el caso y ha adoptado las medidas pertinentes.
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