Investigación
La Policía investiga un homicidio en A Coruña tras el hallazgo del cadáver de un hombre maniatado
Las pesquisas comenzaron tras aparecer el cuerpo sin vida d la víctima en un piso
Enrique Carballo
La Policía Nacional investiga en A Coruña como homicidio el hallazgo del cadáver de un hombre maniatado en una vivienda. Las pesquisas se iniciaron tras aparecer el pasado día 14 de abril el cuerpo sin vida del hombre en un piso de la Avenida dos Mallos. La policía confirma que la investigación sigue abierta y que de momento no hay ningún detenido por estos hechos.
Fuentes conocedoras apuntan que efectivos de la brigada de Policía Científica realizarán hoy una inspección más a fondo de la vivienda donde apareció el cadáver del hombre.. La investigación la lleva la UDEV (Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta) de la Policía Judicial sin que de momento se hayan practicado detenciones.
Los indicios apuntan a que el varón llevaba muerto varios días cuando se halló el cadáver. Según pudo saber este diario, se requirió la intervención de los Bomberos para acceder a la vivienda. Abrieron la puerta, pero no llegaron a entrar.
- La firma de moda que abrirá próximamente un nuevo local en El Faro de Badajoz
- Monesterio adelanta las Primeras Comuniones para que no coincidan con San Isidro
- La inversión privada impulsa la transformación del Casco Antiguo de Badajoz con nuevas promociones residenciales
- El Gobierno asfaltará 80 kilómetros de la N-432, entre Badajoz y la conexión con la A-66, pasada Zafra
- Casi le rozaba el brazo': cae una bola de la Puerta Pilar y desata el pánico en Badajoz
- Badajoz recibe con honores a la reina Isabel de Portugal
- Rescatan a un pescador en el río Guadiana a su paso por Badajoz a punto de ahogarse
- Bidaia, el restaurante de Badajoz que entra en la selección de la Guía Michelin: 'Pensábamos que era una broma