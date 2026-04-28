Investigación
Una adolescente revela en su colegio que su padre lleva tres años violándola en Mallorca
La Policía Nacional ha detenido al hombre por un delito de agresión sexual
La Policía Nacional ha detenido en Manacor (Mallorca) a un hombre acusado de violar varias veces durante tres años a su hija, una menor de 16 años. La adolescente contó a sus tutores en el colegio que estaba sufriendo agresiones sexuales.
Según ha informado hoy la Policía, la menor acababa de regresar de un periodo de absentismo escolar prolongado y del que no se justificó realmente el motivo. Cuando los orientadores del centro escolar empezaron a indagar y a realizar preguntas, la adolescente reveló lo que estaba ocurriendo. Según dijo, su padre llevaba varios años sometiéndola a abusos y agresiones sexuales. La menor dijo que no quería volver a su casa y pidió ayuda.
Desde el centro educativo contactaron con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Manacor. Los agentes se desplazaron inmediatamente al colegio y se hicieron cargo de la investigación. La menor fue acompañada a un centro médico, donde el pediatra le realizó una exploración completa. La víctima afirmó que los episodios se venían repitiendo desde hacía tres años en el domicilio familiar y que no los contó nunca ni a su madre ni a sus familiares.
La menor, al no querer regresar al domicilio familiar, fue trasladada a un centro de acogida. Tras realizar varias gestiones, los agentes de la UFAM detuvieron al padre como presunto autor de un delito de agresión sexual.
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