Golpe policial en Málaga: 19 detenidos y nueve armas intervenidas tras los tiroteos de las últimas semanas

Los tiroteos entre clanes familiares de las últimas semanas en el barrio malagueño de La Trinidad han tenido este martes la respuesta de la Policía Nacional. Alrededor de 250 agentes han tomado este histórico enclave de la ciudad apoyados por el helicóptero para llevar a cabo 21 registros domiciliarios que, según fuentes cercanas al caso, han culminado con la detención de al menos 19 personas y la intervención de nueve armas, entre las cuales podría haber una de guerra, y distintas cantidades de dinero en efectivo y drogas. El balance podría aumentar a lo largo de la jornada.

El operativo, que ha causado un gran revuelo en el barrio, se ha centrado en el entorno de las calles Jaboneros y Jara, muy cerca de los incidentes con armas de fuego que se registraron semanas atrás creando una gran alarma social entre los vecinos. El 16 abril, la Policía Nacional se desplegó en esta misma zona tras unos disparos que se produjeron sobre las 16.50 horas, mientras que días antes lo hicieron por el mismo motivo en la plaza Bravo, donde los investigadores también recuperaron indicios balísticos.

Unos 250 agentes se despliegan en la calle Trinidad en una gran operación contra clanes de la droga. / Montserrat Martínez / EFE

El dispositivo de este martes, que ha comenzado a las seis de la mañana, ha contado con la presencia de agentes de distintas unidades. Por un lado, efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), más conocidos con antidisturbios, y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) se han movilizado para garantizar la seguridad en las vías públicas e inmuebles en los que se han llevado a cabo los registros. En estos han participado la Brigada Provincial de Policía Judicial, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), unidad de élite especializada en intervenciones tácticas, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), expertos en localizar objetos escondidos en estructuras, y los Guías Caninos, cuyos perros están adiestrados para localizar drogas o dinero en efectivo, y policías adscritos a las comisarías de los distritos Centro, Norte y Oeste.

Uno de los furgones policiales desplegados en La Trinidad. / Álex Zea

Finalmente, agentes de la Policía Científica también se han presentado en el lugar para recoger todas las armas localizadas en los distintos registros. Su análisis revelará si fueron usadas en los incidentes que dieron pie a esta investigación o en otros que estén documentados por los agentes.

La operación, que está declartada secreta, está supervisada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, Plaza 5.

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"Una operación de gran calado"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado el "gran calado de la operación y ha agradecido a la Policía Nacional su "profesionalidad y capacidad para hacer frente a cualquier desafío por adverso que sea". Salas ha añadido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "continuarán trabajando para que Málaga siga siendo una ciudad segura".