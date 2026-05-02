Un niño alerta en su colegio de que él y sus hermanos sufren malos tratos por parte de su padre en Mallorca

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de malos tratos habituales a sus tres hijos menores de edad. Fue uno de los niños el que alertó en su colegio de las agresiones que sufrían por parte de su padre, lo que dio pie a la investigación. Según las pesquisas, el acusado golpeaba a los niños con zapatos y cinturones. El hombre está acusado de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que tiene asignadas entre sus competencias la investigación y el esclarecimiento de casos de violencia de género y violencia doméstica. A mediados del pasado mes de abril, los agentes tuvieron conocimiento de posibles episodios de malos tratos en el ámbito familiar por parte de un padre hacía sus tres hijos.

La información llegó a través de un centro escolar, cuyos responsables alertaron de que uno de sus alumnos había desvelado episodios de malos tratos a sus hermanos de corta edad. Según contó, él también había sido víctima de estas agresiones en el pasado. Detalló que el hombre le pegaba con cualquier objeto que tuviera a mano, como zapatos o cinturones. El menor añadió que sus hermanos seguían sufriendo malos tratos por parte de su padre.

Ante la situación que estaban sufriendo sus hermanos y la pena que le daba, decidió dar la voz de alarma en el colegio para que le ayudaran y pusieran fin a las agresiones. Tras la denuncia del centro escolar, los agentes de la UFAM llevaron a cabo diversas gestiones para aclarar los hechos.

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El sospechoso fue finalmente detenido el pasado martes como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

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