El juzgado entrega a la familia el cadáver del empresario Jesús Tavira, asesinado en Alicante

El juzgado de Alicante que investiga el asesinato de Jesús Tavira ha autorizado este martes la entrega del cuerpo a la familia, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. La decisión se adopta cuando se cumple una semana desde que la Policía localizara el cadáver enterrado en el aljibe de una vivienda en El Bacarot. La magistrada Amparo Rubio ya ha recibido el informe provisional de la autopsia, que confirma que el empresario recibió hasta quince puñaladas, la mayoría de ellas en la zona del cuello, y ante las que no tuvo ocasión de defenderse. El cadáver ha permanecido enterrado durante 42 días en el interior del pozo, lo que ha obligado a los médicos del Instituto de Medicina Legal a realizar un exhaustivo examen a fin de recoger evidencias que incriminen a los presuntos autores del crimen.

El cuerpo se encuentra ya en el tanatorio La Siempreviva de Alicante, donde a partir de las 10:00 horas de este miércoles se instalará la capilla ardiente. Posteriormente, los restos mortales serán trasladados hasta la localidad murciana de Ricote, de donde es originaria su familia, y en la que recibirá sepultura.

A falta de los informes complementarios, la autopsia establece que el crimen se cometió el 18 de marzo, el mismo día de su desaparición. A pesar de que se encontraba en un avanzado estado de descomposición, el cadáver pudo ser identificado mediante las huellas dactilares, lo que evitó tener que esperar los resultados de las pruebas de ADN que se habrían demorado semanas.

Sin embargo, la Policía ya tenía la seguridad de que el cuerpo podría ser el de Tavira. Mientras los agentes picaban el hormigón donde sospechaban que estaba enterrado, localizaron una medalla perteneciente al empresario. La joya tenía inscrita la frase: "Jesucristo, cuida de nuestro hijo Jesús". Al hallar la pieza, los investigadores tuvieron la certeza de que iban en la dirección correcta.

Cámaras de tráfico

Las imágenes de las cámaras de tráfico revelan que el crimen se cometió en un corto espacio de tiempo. Existe apenas media hora de diferencia entre el momento en que Tavira pasó en dirección a la casa de El Bacarot y el instante en que su coche volvió conducido por otra persona. La Policía determinó este cambio de conductor por un detalle de hábito: Tavira solía conducir con la ventanilla bajada, el brazo por fuera del vehículo y, el día de su desaparición, vestía una camisa blanca. Sin embargo, en las imágenes del coche de regreso, el conductor llevaba las ventanas cerradas y vestía ropas oscuras. Tres días más tarde, el vehículo apareció calcinado en el barrio alicantino de Virgen del Remedio con sus dos teléfonos móviles en el interior.

Aunque Tavira estaba considerado un testigo clave en el caso Sala (el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM), la investigación descarta cualquier relación entre ambos crímenes. Por el asesinato de Tavira hay cuatro personas en prisión: el matrimonio que residía en la vivienda y otros dos hombres que presuntamente les habrían ayudado. Esta pareja habría tenido una disputa económica con Tavira, que podría ser el móvil del crimen. La investigación apunta a que más de una persona intervino en el apuñalamiento y también se baraja que varios implicados participaron en la compleja obra para sepultar el cadáver: cavando el suelo del aljibe, bajando el cuerpo, de gran corpulencia, envuelto en un plástico y rellenando el hueco con hormigón y escombros.

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Las fuentes consultadas por este diario señalan que, dada la envergadura de la obra, necesariamente tuvieron que intervenir más de dos personas. Algunas fuentes incluso estiman que podrían haber sido necesarias hasta seis personas para enterrar el cuerpo a dos metros de profundidad. Por este motivo, las pesquisas siguen orientadas a localizar a otros posibles implicados.

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