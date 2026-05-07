La Guardia Civil confirma que el barco interceptado cerca de Canarias transportaba más de 30 toneladas de cocaína, récord incautado en alta mar

La Guardia Civil confirma que el pesaje de los fardos de cocaína hallados en el interior del buque 'Arconian', interceptado en aguas próximas a Canarias, suma poco más de 30 toneladas, sin llegar a las 31.

El barco fue interceptado en la madrugada del pasado sábado, 2 de mayo, frente a las costas de Dajla, en el extremo sur del Sáhara Occidental.

Y el citado carguero entró en el Puerto de Las Palmas durante la tarde del domingo, cuando ya empezaron a trascender las primeras informaciones sobre la magnitud de la carga que había sido localizada por investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ingresos en la cárcel

En la jornada de ayer, la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión de las 23 personas detenidas a bordo del 'Arconian'.

La mayoría de los arrestados son ciudadanos filipinos, que se encargaban de pilotar la embarcación y de las tareas de marinería. Supuestamente, estos hombres asiáticos también se encargaron de cargar la droga y llevarla al escondite.

Y también fueron apresados seis ciudadanos angoleños, que tenían fusiles de asalto y pistolas semiautomáticas para proteger la mercancía ilícita y evitar los robos de la misma.

Pero los profesionales de la Unidad Central Operativa (UCO) prepararon una operación de abordaje de gran calado, que incluyó el buque oceánico 'Duque de Ahumada', las patrulleras 'Río Ara' y 'Río Guadiato', así como otra embarcación de la Armada.

En unas malas condiciones del mar, los encargados de ejecutar el abordaje del barco nodriza de la cocaína fueron integrantes de la Unidad Especial de Intervención (UEI), una unidad de élite. Estos agentes sorprendieron a los ciudadanos angoleños, que no tuvieron tiempo de reaccionar y se rindieron al verse encañonados.

También actuaron en el 'Arconian' miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 8, que opera en toda Canarias y tiene su base en Tenerife.

Con la carga íntegra

La intervención liderada por la UCO se produjo antes de que la tripulación del carguero con bandera de las Islas Comores empezara a distribuir su importante cargamento entre las narcolanchas de distintas organizaciones criminales para llevarlas a tierra.

De hecho, en el carguero también aparecieron garrafas de combustible para suministrar a esas embarcaciones semirrígidas encargadas de transportar los fardos a sus diferentes destinos.

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El buque 'Arconian' salió el 22 de abril de Sierra Leona y supuestamente su destino previsto era Libia.