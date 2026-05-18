Galicia
Un detenido e ingresado en una unidad de psiquiatría por matar a su madre en Lugo
La Policía Nacional investiga ahora las circunstancias de este suceso y la autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario
EFE
Una mujer ha fallecido tras ser apuñalada supuestamente por su hijo, que ya ha sido detenido e ingresado en una unidad de Psiquiatría, en el transcurso de un supuesto episodio psicótico.
La víctima llegó a ingresar en estado grave en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) pero no pudo superar la gravedad de sus heridas, han señalado a EFE fuentes policiales.
Las mismas fuentes han indicado que el presunto autor, que fue detenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en las inmediaciones del domicilio, permanece bajo custodia tras ser ingresado en la unidad de Psiquiatría del Hospital de Lugo.
Los hechos se produjeron el domingo en el domicilio que el hombre compartía con sus padres, en la Praza de Bretaña de Lugo, en las inmediaciones de la Comandancia de la Guardia Civil.
Fue el padre el que se encontró a la mujer malherida cuando volvió a casa, con varias lesiones por arma blanca.
Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de las policías Local y Nacional, así como efectivos de los servicios sanitarios de emergencias que, tras prestarle los primeros auxilios, la evacuaron de urgencia al HULA, donde ingresó en estado muy grave en la UCI.
Finalmente, no pudo superar la gravedad de sus heridas y, según han comunicado a EFE fuentes sanitarias y policiales, falleció la pasada madrugada.
La Policía Nacional investiga ahora las circunstancias de este suceso y la autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario.
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Muere el cantaor Matías de Paula por arma de fuego en Villanueva de la Serena
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces
- Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: 'Ya hemos vendido más de 100 ejemplares
- Roban las joyas de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz): 'Han ultrajado lo más sagrado que tenemos
- Relevo en la directiva de la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz
- San Isidro quiere reconquistar Badajoz: así será este año la romería renovada en honor al patrón del campo