Reus
Dos detenidos por matar a un hombre tras una pelea en una masía de Tarragona
Los Mossos arrestaron a los sospechosos cuando querían escapar
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres, de 46 y 79 años, por presuntamente matar a otro en una masía en Reus el pasado sábado al mediodía. Sobre las 14 horas los agentes recibieron el aviso de que se estaba produciendo una pelea dentro de esta vivienda.
Acudieron varias patrullas que localizaron el cadáver de un hombre con signos de violencia. En el mismo sitio los agentes encontraron a los sospechosos, que intentaron escapar al ver a la policía. Por eso, los detuvieron por su presunta relación con esta muerte.
La División de Investigación Criminal de Mossos ha abierto unas diligencias para esclarecer las causas de este crimen. Los agentes estuvieron tomando declaración a varios testigos y la policía científica estuvo buscando evidencias en el lugar en el que se encontró a la víctima.
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Muere el cantaor Matías de Paula por arma de fuego en Villanueva de la Serena
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces
- Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: 'Ya hemos vendido más de 100 ejemplares
- Roban las joyas de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz): 'Han ultrajado lo más sagrado que tenemos
- Relevo en la directiva de la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz
- San Isidro quiere reconquistar Badajoz: así será este año la romería renovada en honor al patrón del campo