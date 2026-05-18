Estudiantes de 14 años
Investigan una brutal paliza de dos chicas a otra menor en Lleida grabada en vídeo
Los Mossos d'Esquadra no han recibido ninguna denuncia formal hasta el momento pero han iniciado la investigación
EFE
Los Mossos d'Esquadra están investigando de oficio una brutal paliza a una adolescente de 14 años en Lleida por parte de otras dos chicas de su misma edad en la plaza de la Llotja mientras otras jóvenes registraban las imágenes y animaban a las agresoras a seguir pegando patadas a la víctima.
La Veu de Lleida ha publicado estas imágenes, que asegura les había enviado la madre de la víctima, en las que se ve a la chica en el suelo mientras las otras dos jóvenes le pegan patadas por todo el cuerpo y le tiran del pelo. En el vídeo se escucha a otras chicas animando a las agresoras a continuar: "¡Métele una patada. Métele. Métele patadas", se oye en la grabación.
La policía catalana no ha recibido ninguna denuncia formal hasta el momento pero ha iniciado la investigación. Según los Mossos d'Esquadra, están a la espera de que la madre de la víctima presente este mismo lunes la denuncia.
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