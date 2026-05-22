Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matías de PaulaRobo Virgen Los RemediosPlan MovemImputación Zapatero
instagram

Valdemoro

Un niño de 2 años, muy grave tras ser atropellado con su padre en un paso de peatones de Madrid

El menor cayó de los brazos de su padre tras el impacto y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo

Personal del Summa 112 en el lugar del accidente.

Personal del Summa 112 en el lugar del accidente. / EP

Javier Martínez Candela

MADRID

Un niño de 2 años ha resultado herido muy grave tras ser atropellado este viernes junto a su padre cuando ambos cruzaban un paso de peatones en Valdemoro. El menor, que iba en brazos de su progenitor, cayó a la calzada como consecuencia del impacto y se golpeó la cabeza.

El suceso se ha producido sobre las 09:00 horas en la confluencia de la calle Doctor Fleming con la calle Guardia Civil, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Un turismo que circulaba a poca velocidad ha arrollado al padre, de 49 años, y al niño cuando cruzaban por un paso de peatones situado en una zona con curva.

Como consecuencia del atropello, el menor ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo. Sanitarios del Summa 112 lo han atendido en el lugar, donde ha sido estabilizado e intubado, antes de ser evacuado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha quedado ingresado con pronóstico muy grave. El padre del niño ha resultado herido leve y también ha sido trasladado al mismo centro hospitalario para recibir atención médica.

Noticias relacionadas

Agentes de la Policía Local de Valdemoro se han personado en el lugar del atropello y se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ajuste de cuentas entre familias de Badajoz deja tres coches y la fachada de una casa quemados en tres horas
  2. Un hito en la Universidad de Extremadura: la Facultad de Documentación de Badajoz estrena el primer grado con Formación Dual
  3. Operación policial por el último tiroteo en Badajoz: registros en San Roque y Las Moreras
  4. Vecinos del barrio de Santa Clara de Badajoz exigen 'arreglar la chapuza' de la Junta
  5. Trabajadores de los hospitales de Badajoz alertan sobre la falta de higiene: 'Hay suciedad por todos lados
  6. La operación policial por los últimos tiroteos en Badajoz termina con un detenido
  7. La fiesta de Los Palomos de Badajoz echa a correr con más de 300 inscritos en La Carrera por La Diversidad
  8. Fallece la mujer que fue hallada inconsciente en su vivienda de Badajoz

La Universidad de Extremadura ya tiene las fechas clave para matricularse y empezar el curso 2026/2027

La Universidad de Extremadura ya tiene las fechas clave para matricularse y empezar el curso 2026/2027

Los bomberos de Badajoz tienen que intervenir para evacuar a un hombre con obesidad mórbida al hospital

Los bomberos de Badajoz tienen que intervenir para evacuar a un hombre con obesidad mórbida al hospital

"Ni tasas ni trabas": García promete aliviar la presión sobre el campo extremeño y una "guerra abierta" contra el Pacto Verde, la Agenda 2030 y Mercosur

"Ni tasas ni trabas": García promete aliviar la presión sobre el campo extremeño y una "guerra abierta" contra el Pacto Verde, la Agenda 2030 y Mercosur

Casi 3.000 opositores extremeños se la juegan este sábado para lograr una plaza del Estado

Casi 3.000 opositores extremeños se la juegan este sábado para lograr una plaza del Estado

Fundación Mapfre premia al proyecto Aitheroscope, una herramienta basada en IA que permite la detección precoz de enfermedades cardiovasculares

Fundación Mapfre premia al proyecto Aitheroscope, una herramienta basada en IA que permite la detección precoz de enfermedades cardiovasculares

El Supremo de EEUU habilita a empresas norteamericanas a reclamar a Cuba compensaciones por las expropiaciones de los años 60

El Supremo de EEUU habilita a empresas norteamericanas a reclamar a Cuba compensaciones por las expropiaciones de los años 60

Sigue en directo la etapa 13 del Giro de Italia 2026: Alessandria - Verbania

Sigue en directo la etapa 13 del Giro de Italia 2026: Alessandria - Verbania

La Escuela Infantil de Monesterio recibe el distintivo ‘Centro Solidario’ de la asociación Save The Children

La Escuela Infantil de Monesterio recibe el distintivo ‘Centro Solidario’ de la asociación Save The Children
Tracking Pixel Contents