Detenido en Dubái David Merino, líder español de la macroestafa mundial de criptomonedas FX Winning

David Merino, el español presunto cabecilla de una organización criminal que ejecutó la macroestafa de criptomonedas FX Winning, ha sido detenido este lunes en un centro comercial de Dubái después de tres años de fuga.

Merino estaba en busca y captura por la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. Está considerado por la Unidad Central Operativa (UCO) y por la Audiencia Nacional como el líder una mafia de criptomonedas que, presuntamente, estafó hasta 3.000 millones de euros, según las víctimas –al menos, 460, según la investigación– en una treintena de países con 60.000 víctimas si se atiende a la plataforma de afectados. Y lo hizo desde un 'coworking' del barrio de Triana de Las Palmas de Gran Canaria. Es según la investigación un fraude mundial; puede que el mayor que se haya investigado. Merino se ocultaba desde hace tres años, dice él, por motivos de seguridad en Dubái.

La Justicia lo ubicó desde el primer momento en la ciudad de los Emiratos Árabes, paraíso al que habría huido tras embolsarse 370 millones de euros a través de su plataforma, que abandonó en 2021 tras idear "complejas estructuras societarias internacionales para diluir su presencia".

Con FX Winning captaban a inversores con falsas promesas de gran rentabilidad y con el dinero de los clientes, Merino habría adquirido inmuebles y joyas de lujo en Estados Unidos por valor de 10 millones, señala la investigación.

El arresto, con agentes desplazados desde España, se ha producido por la tarde mientras el grancanario disfrutaba en un centro comercial. Y se realiza solo mes y medio después de que Merino reapareciese en redes sociales declarándose inocente.

Culpa a sus socios

En un vídeo, Merino se dirigió a sus antiguos clientes y culpó a sus exsocios de la estafa. "Yo no me he quedado con el dinero de nadie", dijo en la grabación. En el foco situó a José Lucas Cruz Barrera, presuntamente testaferro –según la UCO– de la organización. "Una parte muy importante de los fondos quedó bloqueada dentro de una estructura operativa desarrollada por mi asesor externo Cruz Barrera", afirmó.

"Esa estructura incluía una pasarela de pago internacional que debía funcionar de forma segura; sin embargo, no se ejecutó como se esperaba", añadió. También subrayó que una "parte significativa del capital de clientes se encuentra vinculada a una cuenta asociada" a Cruz Barrera en Emiratos Árabes, pero no aportó ninguna prueba de las acusaciones.

Cruz Barrera –quien en 2019 quiso adquirir el Club Baloncesto Gran Canaria– es, según la UCO, la "persona interpuesta por Merino" en mercantiles estonias a las que presuntamente desviaban fondos. Esas mercantiles están tituladas por otro miembro de la red: Martin Napa. Solo en una de ellas habría recibido 83 transferencias desde España por 771.261,01 euros.

Merino señaló también a Andrés Izquierdo, tras una inversión "con capital que no ha sido retornado" y a Patrick Schilling Fuentes, su "socio principal con un 51% y que tenía acceso directo a la operativa, cuentas y relación con clientes". Él era –explicó en el vídeo– el que gestionaba los activos. "Con el tiempo han surgido inconsistencias en la gestión", especificó, sin dar de nuevo detalles.

La investigación

La presunta estafa consistía en captar inversores para pagar la rentabilidad prometida a los que ya habían invertido. El sistema colapsó y miles de personas se quedaron sin sus ahorros tras confiar en las promesas de ganancias —hasta un 60% en función de lo invertido— de Merino y sus socios. La UCO sitúa al grancanario en la cúspide de la organización criminal. Tan en la cúspide que era el único de los grandes socios de FX Winning —en su caso, además, fundador— que no había sido detenido hasta ahora.

Para la UCO, Merino —nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1987— hizo del fraude su modo de vida. "Es el principal ideólogo de la organización criminal, enfocada en la comisión de una estafa piramidal en el marco de las criptomonedas y en blanqueo de los fondos generados", lo describe la Guardia Civil en su informe, en el que destaca que como líder asume las funciones de dirección, "en casi todos los casos, desde la sombra" porque, de forma oficial, dejó la compañía en 2021. Utiliza "diversas y complejas" estructuras societarias nacionales e internacionales "con el fin de diluir su presencia y control sobre la organización criminal".

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En España, cuatro compinches de Merino fueron arrestados (tres en Gran Canaria, entre ellos el cofundador de la plataforma, y uno en Madrid) en julio en el marco 'operación Borrelli'. La causa sigue abierta en la Audiencia Nacional, pero también lo hace en Estados Unidos, donde investigan a FX Winning por un fraude de cien mil millones de dólares. Ahora, da un paso adelante con la detención del cabecilla.