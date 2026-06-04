Detenido un hombre por matar a otro a golpes en Murcia

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por matar a golpes a un vecino del municipio murciano de Fortuna que lo denunció por robarle en su casa a finales de 2025, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado de prensa. La Benemérita arrestó al presunto homicida y también a su pareja por, supuestamente, estar implicada en el asalto que habría sido el origen del crimen.

Fue a finales de abril cuando, tras el aviso de varios residentes del pueblo que llevaban tiempo sin saber nada de su vecino, agentes de Prevención de Seguridad Ciudadana fueron al domicilio de la víctima. Ahí encontraron el cadáver, en descomposición y con evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta.

Se alertó al forense y al juez de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver. Los restos mortales fueron llevados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde la autopsia corroboró que se trataba de una muerte violenta. A la vez, especialistas de Policía Judicial y de Criminalística (la Científica de la Guardia Civil) asumieron el caso.

Las pesquisas dueron sus frutos: el difunto había sufrido unos meses antes, a finales del año 2025, un robo con violencia e intimidación en su domicilio, "en el que fue agredido y resultó con lesiones que precisaron asistencia sanitaria. En el robo le arrebataron efectos personales como la cartera, documentación y el teléfono móvil", detalla el Cuerpo en una nota.

La citación judicial, el detonante

Cuando la víctima presentó la denuncia por el robo con violencia ante la Guardia Civil declaró que sospechaba que el autor podría tratarse de un conocido y vecino de la zona, al cual habría identificado durante la comisión del hecho delictivo. Los guardias civiles llevaron a cabo una serie de pesquisas, localizaron al sospechoso y lo investigaron como presunto autor del delito de robo con violencia e intimidación, prosigue la nota del Cuerpo.

Un can adiestrado, durante el registro en la casa del sospechoso. / Guardia Civil

Meses después, al sospechoso le llegó una citación judicial. Ese habría sido, cree el Instituto Armado, el detonante. Y es que al sujeto se le citaba para declarar, en calidad de investigado, el 22 de abril, un día antes de que se le perdiese la pista a la víctima.

Y prosigue la Benemérita: "De la investigación se desprende que, el ahora detenido, en represalia por su imputación judicial por el robo con violencia, presuntamente, accedió a la vivienda de la víctima y materializó el homicidio, golpeándole en varias ocasiones con un objeto contundente, hasta que le causó la muerte".

Tenía el móvil de la víctima

Orden judicial en mano, y junto a canes adiestrados en la búsqueda de restos biológicos, una veintena de efectivos procedieron, este miércoles por la mañana, a efectuar la entrada y el registro del domicilio del sospechoso, donde requisaron "diversos efectos relacionados con la investigación, como prendas de vestir, teléfonos móviles –entre ellos el de la víctima– y un patinete eléctrico".

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"El registro culminó con la detención del sospechoso como presunto autor de delito de homicidio doloso y la detención de su pareja como presunta autora de delito de robo con violencia e intimidación, por su implicación en el robo cometido también a la víctima el pasado mes de diciembre", confirma el Cuerpo.