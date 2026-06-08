En Silleda
Siete jóvenes de Pontevedra denuncian la difusión de imágenes falsas desnudas creadas con IA
La Guardia Civil investiga la difusión de fotografías íntimas creadas con Inteligencia Artificial
Xan Salgueiro
Varias jóvenes de Silleda (Pontevedra) cursaron una denuncia este lunes ante la Guardia Civil por la difusión de imágenes suyas desnudas creadas con Inteligencia Artificial. Los escritos se dirigen contra un varón adulto del mismo municipio por hacer hecho públicas las fotografías alteradas mediante el citado método digital.
La Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra ha confirmado a FARO DE VIGO que son siete las denuncias presentadas en el cuartel de la localidad de Trasdeza. En todo caso, las mismas fuentes indican que la investigación continúa abierta, por lo que podrían aparecer más personas afectadas por estos hechos.
El presunto autor de estos deepfackes podría ser investigado por un delito de trato degradante o en caso de que alguna de las denunciantes sea menor, incluso por pornografía infantil, con penas que pueden llegar hasta los nueve años de prisión.
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