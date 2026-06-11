Magaluf
Mueren dos personas en un incendio en un bloque de viviendas de Mallorca
Los servicios de emergencias han informado de 24 heridos, entre ellos ocho bomberos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
Palma
Dos personas han fallecido tras declararse en la madrugada de este jueves un incendio en un bloque de pisos de Magaluf.
Además, según la información facilitada por los servicios de emergencias, hay 24 heridos, entre ellos ocho bomberos.
Del total de heridos, cuatro han tenido que ser trasladados --dos al Hospital Son Llàtzer y dos a Son Espases-- cuatro han sido valorados in situ y otros ocho se están valorando por el 061. Se trata de un inmueble situado en la calle Martín Ros García, de Magaluf.
- Hallan el cuerpo sin vida del desaparecido en Badajoz en la pista de acceso a la barriada de Tulio
- Un detenido por su presunta implicación en la muerte del hombre desaparecido en Badajoz
- Buscan a un joven desaparecido este domingo en Suerte de Saavedra en Badajoz
- Afloran restos andalusíes y bajomedievales en un solar del Casco Antiguo de Badajoz que albergará 19 viviendas
- Tensión en Suerte de Saavedra: la Policía custodia la panadería de Badajoz donde fue visto David Salazar
- Quejas por lesiones en el nuevo Dream Planet de Badajoz: el parque defiende que los afectados 'superaban los 120 kilos
- El detenido por la muerte del joven desaparecido en Badajoz tiene una orden de desahucio de la panadería
- La familia del hombre desaparecido en Badajoz pide ayuda para localizarlo tras tres días sin saber nada de él