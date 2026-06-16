Golpe al narcotráfico entre Canarias y la Península: 25 detenidos y más de 7.500 kilos de hachís intervenidos

Una operación conjunta desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido desarticular una organización criminal presuntamente especializada en la introducción, almacenamiento y distribución de grandes cantidades de hachís entre Canarias y distintos puntos de la Península.

El balance de la actuación se salda con 25 personas detenidas, la intervención de más de 7.500 kilogramos de hachís y la incautación de dinero en efectivo, armas y diversa documentación relacionada con la actividad investigada.

La investigación arrancó a finales de 2025, cuando unidades especializadas de ambos cuerpos comenzaron, de manera independiente, a seguir los pasos de uno de los presuntos narcotraficantes más activos del archipiélago. Al comprobar que las pesquisas coincidían en los mismos objetivos, ambas instituciones decidieron coordinar esfuerzos y desarrollar una investigación conjunta que se prolongó durante ocho meses.

Una red con presencia en Canarias, la Península y conexiones internacionales

Las averiguaciones realizadas durante este periodo permitieron identificar una estructura criminal con capacidad para operar en distintas islas y mantener conexiones fuera del archipiélago. Según la información facilitada por los investigadores, la organización tenía vínculos con la Península, el norte de África y Sudamérica.

La supuesta red criminal adoptaba numerosas medidas para dificultar su detección. Entre ellas figuraban la sustitución frecuente de teléfonos móviles, la utilización continua de diferentes vehículos y la puesta en marcha de sistemas de vigilancia y contravigilancia destinados a detectar posibles seguimientos policiales.

16 de los 25 detenidos han ingresado ya en prisión

Los agentes también comprobaron que la organización contaba con una relevante infraestructura marítima, un elemento fundamental para la introducción de importantes cargamentos de droga en Canarias. Posteriormente, la sustancia era distribuida a través de distintos puntos del archipiélago y enviada a otros destinos.

Cinco intervenciones de droga en varias islas

Durante el desarrollo de la operación, los investigadores realizaron cinco actuaciones destacadas en diferentes lugares de Canarias. Las intervenciones tuvieron lugar en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Como resultado de estos operativos fueron intervenidos más de 7.500 kilogramos de hachís, una de las mayores cantidades decomisadas en el marco de esta investigación.

Las actuaciones permitieron además obtener pruebas sobre la estructura logística de la organización y el papel que desempeñaban sus distintos integrantes dentro de la cadena de transporte y distribución de la droga.

El mayor alijo fue interceptado en Sardina del Norte

Uno de los momentos más relevantes de la investigación se produjo durante la madrugada del pasado 11 de mayo en la zona de Sardina del Norte, en Gran Canaria.

Los investigadores detectaron la llegada a la costa de una embarcación neumática que transportaba numerosos fardos de hachís. Ante esta situación, se desplegó un dispositivo policial para vigilar el desembarco y actuar en el momento oportuno.

Se intervinieron 5.800 kilogramos de hachís en Gran Canaria, más de 800 kilogramos en Tenerife y cerca de 1.000 kilogramos en Lanzarote

La operación culminó con la interceptación del cargamento cuando estaba siendo descargado en tierra. En esta actuación fueron arrestadas nueve personas que presuntamente participaban en las labores de recepción de la mercancía.

Además, los agentes incautaron más de 3.000 kilogramos de hachís y la embarcación utilizada para transportar la droga hasta la costa grancanaria.

Registros, dinero en efectivo y armas intervenidas

Una vez reunidos los indicios suficientes sobre la actividad de la organización, Policía Nacional y Guardia Civil activaron la fase final de explotación de la operación.

El dispositivo concluyó con la detención de un total de 25 personas y la realización de seis registros en inmuebles localizados en Gran Canaria y Málaga.

Durante estas actuaciones fueron localizados e intervenidos más de 250.000 euros en efectivo, un arma corta acompañada de abundante munición, varias armas blancas y documentación considerada de interés para continuar avanzando en la investigación.

La documentación incautada está siendo analizada por los investigadores para determinar el alcance de las actividades de la organización y posibles conexiones con otras redes criminales.

La investigación sigue abierta

Aunque la operación ha supuesto un importante golpe contra el tráfico de drogas, las actuaciones policiales no han concluido. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen abiertas varias líneas de investigación destinadas a localizar a otros integrantes de la organización.

Según la información facilitada por los investigadores, existen varios sospechosos plenamente identificados que actualmente se encuentran en busca y captura.

La organización mantenía conexiones con la Península, el norte de África y Sudamérica para la introducción y distribución de estupefacientes

Por este motivo, no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas a medida que avance la investigación y se desarrollen nuevos operativos.

Dieciséis detenidos ingresan en prisión provisional

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

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Tras analizar las diligencias policiales presentadas por los investigadores, la autoridad judicial acordó el ingreso en prisión provisional de 16 de los detenidos, mientras continúan las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.