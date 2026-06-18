Un ginecólogo de un hospital madrileño, investigado por dos agresiones sexuales con sumisión química

Un ginecólogo que trabaja en un hospital público de Madrid está siendo investigado por dos posibles delitos de agresión sexual mediante sumisión química. Un auto del juzgado número tres de San Lorenzo de El Escorial, al que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, recoge que "los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de agresiones sexuales del artículo 178 y 179 de Código Penal". La jueza encargada de la investigación hace suya la tesis de la fiscalía, que ya en octubre de 2025 había solicitado investigar al médico.

"Sé lo que eres y para eso no hay tratamiento ni terapia posible. Los violadores no se reinsertan y la mayoría vuelve a violar en cuanto tiene la oportunidad. Me pregunto cuántas veces me habrás drogado para hacerlo". Una mujer escribió al ginecólogo un correo electrónico en el que le acusaba de haberla violado. Ambos eran pareja y, según su denuncia, ella se despertó en mitad de la noche: "justo cuando me estabas echando lubricante. Te dije que no al instante y traté de alejarme de ti, pero me rodeaste fuerte con tu brazo y mientras yo te gritaba que no lo hicieras me penetraste fuerte por detrás. Seguiste, no paraste hasta terminar. Te daba igual que llorase. Lloraba de dolor".

"Pensé que no te acordarías"

El correo que la mujer envió a su ex pareja, incorporado a las diligencias abiertas por la Guardia Civil y el juzgado, continuaba haciendo referencia a la reacción del médico cuando ella le recriminó lo que había hecho, a la mañana siguiente: "Pensé que no te acordarías", le habría respondido el hombre. Y apunta otras posibles agresiones sexuales de las que ella habría sido víctima, siempre estando inconsciente o dormida: "Jamás se me habría pasado por la cabeza lo de las drogas si tú mismo no me hubieras preguntado una vez si yo aceptaría someterme a la sumisión química. Me lo preguntaste en serio. Te contesté (igual de seria) que aunque aceptase en ese momento seguiria siendo una violación". En agosto de 2023, la mujer declaró en el juzgado. Ratificó la versión del correo electrónico e insistió en que el médico la había violado.

El ginecólogo respondió al correo de su pareja negando los hechos. "Aún no doy crédito a tu correo...Desde ayer estoy en shock y no he tenido ni fuerzas para responder... Semejantes burradas para hacer daño". Ante la jueza, el doctor insistió en su inocencia y apuntó que todo podía deberse a una venganza de la mujer, enfadada porque una amiga había dormido en su casa la noche anterior a la supuesta agresión sexual.

Los días siguientes

El hombre aportó varios mensajes de whatsapp, posteriores a la supuesta violación, que reflejarían una relación normal entre los dos. Que incluso mantuvieron citas los días siguientes y fueron a comer juntos. Añadió que ambos tenían problemas en su relación porque él era incapaz de "satisfacerla" y que incluso había acudido a la consulta de una psicóloga especializada en temas sexuales para tratar de mejorar ese aspecto.

Una psicóloga forense examinó a la denunciante. En su informe señala que "mantiene su percepción de haber sido víctima de una agresión sexual" y que luego recordó diferentes situaciones y concluyó que su pareja era un agresor sexual "que posiblemente la hubiese agredido más veces que no recuerda por estar bajo los efectos de consumos abusivos de alcohol o incluso de otras sustancias que la pudiese suministrar sin ella saberlo". Insiste en que quiere que "encierren" al hombre o que, al menos, "deje de ser ginecólogo". El informe concluye que la mujer posee "conciencia y control" de lo que afirma y que no tiene síntomas de sufrir estrés postraumático.

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La ex mujer

La investigación del caso se complicó después de que la denunciante se pusiera en contacto con la ex pareja del médico. Las dos mujeres se intercambiaron mensajes de whatsapp, incorporados a las diligencias del caso, en los que hablaban de las prácticas sexuales del ginecólogo. "Contigo se acostaba cuando estabas inconsciente. Te bajaba las bragas, lo hacía, te limpiaba con una toallita y te las volvía a poner", le escribe la denunciante a la ex mujer del médico, relatándole lo que una persona le había contado. Ella respondía: "Así es... Me despertaba con la dichosa toallita. Ahora no sé si me habría puesto algo".