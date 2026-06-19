Ahogamientos
Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en una playa de Tarragona
El suceso ocurrió en la zona de rocas de la playa de l'Arrabassada, donde seis menores tuvieron problemas para salir del agua
Jan Magarolas
Un menor ha muerto ahogado a primera hora de la tarde de este viernes en la playa de l'Arrabassada de Tarragona. El trágico suceso ha tenido lugar cuando unos amigos jugaban en la zona de rocas de la playa. Otros dos menores habrían resultado heridos críticos y trasladados al hospital de Tarragona, según informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Los hechos han sucedido sobre las 15:30 horas, cuando el número de emergencias ha recibido el aviso de que seis menores han tenido problemas para salir del agua, y si bien tres lo han hecho por su propio pie, otros tres han tenido que ser rescatados.
Los equipos de emergencia han acudido al lugar y el SEM ha trasladado a dos menores en estado crítico al hospital Joan XXIII de la capital tarraconense.
Los Mossos d'Esquadra también han acudido al lugar con diversos efectivos y un barco de la Unidad Marítima. Por su parte, los Bombers de la Generalitat han activado cinco dotaciones para las tareas de rescate.
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