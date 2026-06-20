Ahogamiento
Conmoción en Lanzarote por la muerte de una niña de 4 años tras ser sacada de una piscina con síntomas de ahogamiento
El suceso, en el que ha fallecido una menor de nacionalidad británica, tuvo lugar este sábado en un establecimiento hotelero de la Avenida de Pechiguera, en Playa Blanca, municipio de Yaiza
Bruno Betancor
Una niña de 4 años ha fallecido ahogada este sábado en la piscina de un hotel en el sur de Lanzarote, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa. La menor es de nacionalidad británica y pasaba unos días de vacaciones en la isla de los volcanes.
El ahogamiento ha tenido lugar en un establecimiento ubicado en la Avenida de Pechiguera, en la localidad turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso del incidente a las 13:30 horas, en el que se alertaba de que la menor había sido sacada del agua con signos de ahogamiento.
Maniobras de reanimación
Tras recibir la alerta, un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC), presente en la sala operativa del 112, contactó telefónicamente con el socorrista que se encontraba atendiendo la emergencia.
Durante la conversación, el profesional sanitario comprobó que la niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria y ofreció instrucciones mediante teleasistencia para iniciar de forma inmediata las maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los recursos desplazados al lugar.
Dos ambulancias y un helicóptero del SUC
Hasta la zona se movilizaron una ambulancia medicalizada, una ambulancia de soporte vital avanzado y un helicóptero medicalizado del SUC, además de efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias y agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
A su llegada, los equipos sanitarios continuaron practicando maniobras avanzadas de reanimación durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible revertir la situación y finalmente se confirmó el fallecimiento de la menor.
Para facilitar la operatividad del helicóptero medicalizado, efectivos de la Policía Local y de los bomberos aseguraron una zona próxima donde la aeronave pudiera realizar con seguridad las maniobras de aterrizaje y posterior despegue.
Investigación en marcha
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente.
- Una riña en la piscina de La Granadilla en Badajoz acaba con una paliza a un hombre
- El ganador del cupón de los 17 millones de euros en Badajoz que denunció extorsión: 'Me entregué a la policía con un arma para que el juez me escuchara
- Muere un hombre en Badajoz tras precipitarse de un edificio en Valdepasillas
- Una policía nacional de Badajoz demanda a los mandos de la jefatura por presunto acoso laboral
- Detenidas tres personas en Badajoz por introducir armas coincidiendo con los últimos episodios violentos
- Un panal de abejas obliga a varios vecinos de Badajoz a mantener las ventanas cerradas
- Un conductor ebrio choca contra un coche en doble fila y provoca la caída de un menor en Badajoz
- Daniel Correa culmina en Talavera la Real como número uno y sueña con el Ala 11: 'Me gustaría terminar con el Eurofighter