Ahogamientos
Muere otro de los tres menores rescatados este viernes en una playa de Tarragona
Los menores, que estarían saltando de las rocas, tuvieron dificultades para salir del agua
Europa Press
Un segundo menor de 13 años ha muerto la madrugada de este sábado en el hospital Joan XXIII de Tarragona tras el accidente que se produjo este viernes por la tarde en la playa de l'Arrabassada, donde otro menor de 12 años falleció ahogado en una zona rocosa.
Así lo confirman fuentes hospitalarias a Europa Press, después de que dos jóvenes de 13 años ingresaran en estado crítico en el hospital, si bien uno de ellos ha acabado falleciendo.
Los hechos sucedieron sobre las 15.30 horas en una zona rocosa de la playa, donde tres menores tuvieron dificultades para salir del agua, lo que obligó a movilizar seis ambulancias y un helicóptero medicalizado del SEM, así como dotaciones de Bombers de la Generalitat y Mossos d'Esquadra.
- Una riña en la piscina de La Granadilla en Badajoz acaba con una paliza a un hombre
- El ganador del cupón de los 17 millones de euros en Badajoz que denunció extorsión: 'Me entregué a la policía con un arma para que el juez me escuchara
- Muere un hombre en Badajoz tras precipitarse de un edificio en Valdepasillas
- Una policía nacional de Badajoz demanda a los mandos de la jefatura por presunto acoso laboral
- Detenidas tres personas en Badajoz por introducir armas coincidiendo con los últimos episodios violentos
- Un panal de abejas obliga a varios vecinos de Badajoz a mantener las ventanas cerradas
- Un conductor ebrio choca contra un coche en doble fila y provoca la caída de un menor en Badajoz
- Daniel Correa culmina en Talavera la Real como número uno y sueña con el Ala 11: 'Me gustaría terminar con el Eurofighter