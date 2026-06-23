Un incendio obliga a desalojar la Torre Moeve, una de las cuatro torres de Madrid: "Oímos una explosión"

Alarma en Madrid por un incendio en la Torre Moeve, uno de los rascacielos más representativos de la capital. El fuego se ha declarado este martes en un cuarto técnico de la planta 25 del edificio, situado en el complejo de las Cuatro Torres, y ha obligado a desalojar la torre de forma preventiva.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan en la zona y han dado por controlado el incendio, aunque continúan las labores en el interior del inmueble. El primer aviso se ha recibido en torno a las 17.05 horas y el desalojo de los trabajadores se ha producido minutos después, alrededor de las 17.15 horas, según fuentes municipales.

Incendio en la torre Moeve, una de las cinco torres del paseo de la Castellana de Madrid / Ricard Gràcia / Alex R. Fischer

Samur-Protección Civil ha atendido a dos trabajadores por inhalación leve de humo y a una transeúnte que ha sufrido una crisis de ansiedad. Fuentes del Ayuntamiento también han indicado que los servicios de emergencia están investigando la situación de tres personas, que están confinadas pero localizadas en el edificio. Se trata de tres trabajadores que están confinados en la zona de emergencia de la planta 27, pero no están heridos ni corren ningún peligro y los servicios de Emergencias están en contacto permanente con ellos.

La columna de humo ha sido visible desde varios puntos de la capital y ha desatado la alarma entre vecinos y trabajadores de la zona. “De repente, oímos una explosión, he salido de mi casa”, asegura Helga, vecina del entorno. Sin embargo, otros trabajadores de la torre consultados por este periódico niegan haber escuchado una explosión. “Ha sonado la alarma y a los 30 segundos de empezar ya se empezaba a notar el olor”, explica Germán, trabajador en la planta 16, por debajo del lugar del incendio.

Otra empleada, Alba, ha relatado el desalojo del edificio, mientras que la empresa ha comunicado a los trabajadores que podían marcharse a casa ante las altas temperaturas y la imposibilidad de regresar por el momento a recoger sus pertenencias.

El despliegue de los bomberos en la Torre Moeve ha obligado a cortar el acceso al Paseo de la Castellana desde la M-11, la M-30 y los accesos de túneles de las Cuatro Torres, generando retenciones en la zona, según el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid.

La Torre Moeve, antes conocida como Torre Foster, es el segundo rascacielos más alto de España, tan solo superado por la vecina Torre de Cristal, en el mismo complejo. Cuenta con 248 metros de altura y 49 plantas. Es propiedad de Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, desde el año 2016.

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Esta misma torre ya fue desalojada a mediados de diciembre por un pequeño incendio provocado por un transformador eléctrico, que también obligó a interrumpir el suministro eléctrico del edificio.