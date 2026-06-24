En Almuñecar
Investigan la muerte de un menor de 16 años tras precipitarse desde una azotea en Granada
Los investigadores barajan la hipótesis de una caída accidental
EFE
La Guardia Civil investiga la muerte de un menor de 16 años tras precipitarse desde la azotea de un edificio en Almuñécar (Granada), han indicado a EFE fuentes del instituto armado.
Los hechos han ocurrido sobre las 8:00 horas de este miércoles y la caída -se investiga si accidental o intencionada- se ha producido desde la azotea de un piso ubicado junto al Paseo del Altillo de la localidad costera. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del joven, que es de procedencia extranjera, según las fuentes.
No se descarta la posibilidad de una caída accidental desde la azotea, a la que, según un vecino del bloque citado por el diario Ideal, la víctima pudo haber subido junto a unos amigos tras pasar la noche de fiesta, si bien la investigación continúa abierta.
Según ha indicado a EFE el centro coordinador de emergencias 112, hasta el lugar, en la calle Livry-Gargan, se desplazaron, además de la Guardia Civil, efectivos sanitarios y de la Policía Local, que solo pudieron certificar el fallecimiento.
- Cosas de Dios, nuevo negocio en Badajoz: 'Tuve un sueño en el que Dios me decía que tenía que montar una tienda
- Seis días trabajando y seis librando: así será la nueva jornada de la Policía Local de Badajoz
- Badajoz se queda sin fuegos artificiales la víspera de San Juan y el ayuntamiento se plantea lanzarlos otro día de la feria
- ¿Se puede ir a la Feria de Badajoz sin dejarse un dineral? Esto cuesta montarse en los cacharritos este año
- Fallece Isidra Méndez, histórica del movimiento vecinal en Badajoz y presidenta durante décadas del Cerro de Reyes
- Badajoz se moviliza contra el cierre definitivo del cine Conquistadores con una recogida que suma 3.290 firmas
- ¿Qué supermercados abren el festivo del 24 de junio en Badajoz?
- Fallece José Galindo, presidente de Aspace Badajoz