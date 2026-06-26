Muere en Mallorca una niña de 3 años que sufrió el miércoles un ahogamiento en una piscina

La niña de 3 años que el pasado miércoles se ahogó en una piscina de la localidad mallorquina de Pollença ha fallecido en el Hospital Son Espases, según ha confirmado la Guardia Civil, que investiga los hechos.

La menor estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica desde el suceso, ocurrido en una casa que la familia tenía alquilada en la localidad mallorquina.

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Según las primeras investigaciones, fue la abuela de la niña, de nacionalidad británica, la que dio la voz de alarma al hallar a la niña flotando boca abajo.

Fuente: El Periódico