Un muerto y dos heridos atropellados por un camión de basura en Pamplona

Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas atropelladas este domingo en la calle Navarrería del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de la basura con una avería en el sistema de frenado, según han indicado a EFE fuentes policiales.

Las dos personas heridas han sido trasladadas al hospital, sin que por el momento se hayan facilitado más datos sobre su estado.

Desde la Policía Municipal de Pamplona, que se ocupa del suceso, han subrayado que se ha tratado de un accidente.

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La Policía Foral, por su parte, ha indicado que el camión de la basura con la avería en el sistema de frenado ha atropellado a varias personas y que la policía autonómica se está ocupando de señalizar el paso a las ambulancias.