ACCIDENTE
Un muerto y dos heridos atropellados por un camión de basura en Pamplona
Una avería mecánica en el vehículo provoca un trágico atropello múltiple en el Casco Antiguo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Pamplona
Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas atropelladas este domingo en la calle Navarrería del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de la basura con una avería en el sistema de frenado, según han indicado a EFE fuentes policiales.
Las dos personas heridas han sido trasladadas al hospital, sin que por el momento se hayan facilitado más datos sobre su estado.
Desde la Policía Municipal de Pamplona, que se ocupa del suceso, han subrayado que se ha tratado de un accidente.
La Policía Foral, por su parte, ha indicado que el camión de la basura con la avería en el sistema de frenado ha atropellado a varias personas y que la policía autonómica se está ocupando de señalizar el paso a las ambulancias.
- El ayuntamiento paraliza la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
- La carretera BA-075 permanecerá cerrada al tráfico hasta el 5 de diciembre por obras de seguridad vial
- Esto pasa en todos sitios, no tiene que ver con la nacionalidad': vecinos de Olivenza piden cautela tras el apuñalamiento
- Apnaba plantea sustituir para siempre los fuegos artificiales de San Juan en Badajoz por espectáculos de drones para proteger a las personas con autismo
- Badajoz mantiene la previsión de lanzar este sábado los fuegos de San Juan si obtiene los permisos y el dispositivo de seguridad
- El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a aclarar que no ha cancelado definitivamente los fuegos y busca celebrarlos el sábado
- Todo listo en el puente de Palmas de Badajoz para los fuegos de esta noche: 'Queremos ser muy puntuales
- Confirmado: habrá fuegos artificiales en Badajoz este sábado desde el puente de Palmas