Dos muertos en Barcelona en un choque provocado por un conductor temerario que huía de la policía

Dos personas han muerto este domingo en un choque en el Poblenou de Barcelona provocado por un conductor temerario, según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra. El siniestro se ha producido alrededor de las 10.00 horas en el cruce de las calles Pallars y Fluvià. Según las primeras informaciones, la policía ha sido alertada de que un vehículo estaba circulando de forma temeraria por la zona y se ha iniciado una persecución a gran velocidad. El vehículo fugado ha acabado chocando contra otro turismo que estaba parado en un semáforo. A causa del siniestro, uno de los vehículos ha volcado.

Efectivos del cuerpo de Bombers de Barcelona han realizado tareas de excarcelación de tres personas, dos de las cuales han muerto en el mismo lugar y una ha resultado herida y ha sido trasladada por un equipo del SEM a un centro hospitalario. Las dos personas fallecidas eran los conductores de los vehículos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro.