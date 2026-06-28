Accidente
Tres fallecidos en Málaga al caer un vehículo por un barranco en la A-7
El suceso ha tenido lugar sobre las 02.38 horas de este domingo cuando dos vehículos impactaron, cayendo uno de estos por el barranco situado junto a la salida de Cerrado Calderón
Laura Rubio
Tres personas, dos mujeres y un hombre, han fallecido tras caer por un barranco con su vehículo en la autovía A-7 a su paso por Málaga.
El suceso ha tenido lugar sobre las 02.38 horas de este domingo cuando, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se registró el impacto de dos vehículos.
El choque provocó que uno de los vehículos se cayera por un barranco, concretamente el situado próximo a la carretera del kilómetro 979 en la salida del Cerrado Calderón, sentido Almería.
En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos para liberar a los atrapados, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.
El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre. Además, han resultado heridos una mujer de 64 años que fue atendida en el lugar de los actos y un hombre de 35 años que ha sido evacuado al hospital Carlos Haya.
Fuente: La Opinión de Málaga
- El ayuntamiento paraliza la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
- La carretera BA-075 permanecerá cerrada al tráfico hasta el 5 de diciembre por obras de seguridad vial
- Esto pasa en todos sitios, no tiene que ver con la nacionalidad': vecinos de Olivenza piden cautela tras el apuñalamiento
- Apnaba plantea sustituir para siempre los fuegos artificiales de San Juan en Badajoz por espectáculos de drones para proteger a las personas con autismo
- Badajoz mantiene la previsión de lanzar este sábado los fuegos de San Juan si obtiene los permisos y el dispositivo de seguridad
- El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a aclarar que no ha cancelado definitivamente los fuegos y busca celebrarlos el sábado
- Todo listo en el puente de Palmas de Badajoz para los fuegos de esta noche: 'Queremos ser muy puntuales
- Confirmado: habrá fuegos artificiales en Badajoz este sábado desde el puente de Palmas