En la A-30
Asaltan y roban un coche en plena autovía en Albacete, dejando a sus pasajeros, un padre y su hija, abandonados en la carretera
Tras obligar a las víctimas a descender del coche, se habrían dado a la fuga con el vehículo robado y el que portaban previamente
EP
Un turismo ha sido asaltado en la madrugada de este jueves en plena autovía A-30, en la provincia de Albacete, siendo sustraído y quedando los dos pasajeros, padre e hija, abandonados en plena vía.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, sobre las 2.27 horas, el vehículo ha sido interceptado por otro turismo en el kilómetro 34 de la autovía en sentido Hellín, descendiendo de él varias personas con armas blancas.
Tras obligar a las víctimas a descender del coche, se habrían dado a la fuga con ambos vehículos, dejándolas abandonadas en la vía.
Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, sin que hayan trascendido por el momento datos de la investigación de los hechos.
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