Agresión
Detenido un proxeneta por pegar a dos turistas que rechazaron a unas prostitutas en Mallorca
Las mujeres abordaron a los jóvenes en la calle, pero cuando ellos intentaron marcharse el individuo les golpeó con un candado de bicicleta
Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por, presuntamente, golpear a dos jóvenes turistas que declinaron los ofrecimientos de unas prostitutas en una calle de la Playa de Palma en la isla de Mallorca. Al parecer el individuo era el proxeneta de las mujeres, intentó coaccionar a los chicos para que se fueran con ellas y, al negarse, les agredió con un candado de bicicleta.
Según informa la Policía Nacional, el incidente ocurrió sobre las cuatro de la madrugada del jueves en una calle de la Playa de Palma. Dos jóvenes turistas fueron abordados por unas prostitutas, que les realizaron tocamientos sexuales al tiempo que les ofrecían sus servicios. Los dos chicos se negaron a acompañarlas y trataron de marcharse. En ese momento fueron interceptados por el individuo, al parecer su proxeneta, que les exigió que las contrataran. Cuando los jóvenes intentaron seguir su camino, este hombre sacó un cinturón y un candado de bicicleta tipo "pitón" y les golpeó varias veces.
Los turistas se escaparon corriendo atemorizados. Poco después se encontraron con una patrulla de la Policía Nacional que estaba por la zona y pidieron ayuda a los agentes. Los policías localizaron poco después al sospechoso, que todavía llevaba el cinturón y el candado descrito por las víctimas.
El hombre fue detenido, mientras que los turistas tuvieron que ser trasladados a un centro médico para ser atendidos por las lesiones que sufrieron.
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Fuente: Diario de Mallorca
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