En el Maresme
Un menor de seis años muere ahogado en la piscina de un hotel en Barcelona
Ya son siete las personas muertas por ahogamiento en piscinas de Catalunya, tres más que el año pasado en todo el verano
Redacción
Un menor de 6 años ha muerto este domingo tras ahogarse en la piscina de un hotel de Calella (Barcelona). El aviso al teléfono de emergencias 112 se ha recibido a las 17.55 horas y se han desplazado al lugar cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), además de un equipo de psicólogos para atender a los familiares de la víctima.
También han intervenido cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra y efectivos de la Policía Local. Con este suceso, ya son siete las personas muertas por ahogamiento en piscinas de Catalunya desde el inicio de la campaña de baño, el pasado 15 de junio. Además, una veintena de personas han resultado heridas en incidentes de este tipo durante el mismo periodo, la mayoría de ellas menores de edad.
Las cifras reflejan un aumento de los accidentes mortales respecto al año pasado. Durante toda la campaña de baño de 2025, comprendida entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, se registraron cuatro fallecimientos por ahogamiento en piscinas catalanas, una cifra que este año ya ha sido superada en las primeras semanas del verano.
Ante esta situación, Protección Civil de la Generalitat ha reiterado la importancia de extremar las medidas de prevención en playas, piscinas y aguas interiores. El organismo recuerda la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre los menores mientras se bañan y pide llamar inmediatamente al 112 si se detecta a una persona con dificultades en el agua o en una situación de riesgo.
Fuente: El Periódico
- Miguel Bernad, tras la condena a David Sánchez: 'Si Manos Limpias no hubiera presentado la querella, seguiría trabajando en la Diputación de Badajoz
- El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: 'Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre
- Badajoz acoge esta tarde el tradicional paseo en barca de la Virgen del Carmen por el Guadiana
- Detenido por realizar tocamientos a una mujer durante el concierto de Antonio Orozco en Badajoz
- Alertan de un nuevo fraude online en el que se suplanta a Ibercaja para robar las contraseñas de los clientes
- David Sánchez pide a la Audiencia de Badajoz que elimine de la sentencia su participación en la creación de la plaza
- El pueblo extremeño que renuncia a instalar una pantalla para la final del Mundial para no perjudicar a los bares
- Cuatro historias, una misma llamada: el Seminario Mayor de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz recupera la esperanza con el ingreso de cuatro nuevos seminaristas