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Evacuan a 100 menores de un campamento en Guadalajara por el incendio de La Mierla

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El incendio de La Mierla, en Guadalajara, que se encuentra "fuera de su capacidad de extinción" y está lejos de ser controlado, ha obligado a evacuar un campamento en el entorno de Somolinos (Guadalajara) que no corría peligro "de manera inminente", según el director de la emergencia, Juanjo Fernández.

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