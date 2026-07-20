En Ciudad Rodrigo
Muere un adolescente en Salamanca en las celebraciones del Mundial
Otras tres personas han resultado gravemente heridas cuando cedió parte de la estructura de una fuente
EP
Un menor de trece años ha fallecido, y otro está grave, con una fractura de pierna e ingresado en el hospital de Salamanca, tras derrumbarse esta madrugada la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, en Ciudad Rodrigo (Salamanca), durante las celebraciones por el Mundial.
Fuentes de la Guardia Civil de Salamanca han detallado a EFE que en torno a las 00.30 horas se produjo la fractura de la fuente, que es de mampostería, con un menor fallecido, otro grave y un tercero que fue atendido en el centro de salud de Ciudad Rodrigo y dado de alta. En el momento del suceso había unas cincuenta personas en el lugar celebrando la victoria de España.
El servicio de emergencias 112 de Castilla y León detalló que en torno a las 00.33 horas recibieron varias llamadas alertando del colapso de la fuente sobre algunas de las personas que se encontraban concentradas en el lugar.
El 112 dio aviso del incidente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar. Los menores afectados fueron trasladados al centro de salud de la localidad, con uno fallecido; el otro fue trasladado al hospital de Salamanca, y el tercero dado de alta.
Asimismo, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares del menor fallecido.
Fuente: El Periódico
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