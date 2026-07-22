Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

SUCESOS

Muere un trabajador en un accidente en los talleres de Renfe en Villaverde (Madrid)

El suceso tuvo lugar durante unos trabajos de mantenimiento en la Base de Mantenimiento Integral de Renfe en Madrid, donde se investigan las causas

Talleres de Renfe en Villaverde

Talleres de Renfe en Villaverde / Renfe

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gloria Barrios

Un trabajador falleció este miércoles y otros dos resultaron heridos de diversa consideración en un accidente laboral en la Base de Mantenimiento Integral (BMI) en Villaverde (Madrid).

Según informó Renfe en un comunicado, el accidente se produjo en el transcurso de unos trabajos de mantenimiento, por causas que están siendo investigadas.

De una empresa contratista

El empleado muerto pertenecía a una empresa contratista que prestaba servicio en la planta.

Renfe lamentó el fallecimiento y trasladó sus condolencias a sus familiares, compañeros y allegados.

Noticias relacionadas

Aparte de las diligencias policiales y judiciales abiertas, la compañía llevará a cabo una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar sus causas, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a producirse en el futuro.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: 'La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría
  2. Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
  3. La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón
  4. El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: 'Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre
  5. El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos
  6. Una discusión entre vecinos en Badajoz termina con dos heridos leves por disparos de perdigones
  7. El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa
  8. Cuatro historias, una misma llamada: el Seminario Mayor de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz recupera la esperanza con el ingreso de cuatro nuevos seminaristas

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

Nintendo quiere recuperar el dinero de los aranceles, pero no piensa compartirlo con sus clientes

Nintendo quiere recuperar el dinero de los aranceles, pero no piensa compartirlo con sus clientes

Herrera del Duque despide a Felipe Vaquerizo, el músico que puso banda sonora a varias generaciones

Herrera del Duque despide a Felipe Vaquerizo, el músico que puso banda sonora a varias generaciones

Diez niños saharauis disfrutan en Almendralejo del programa ‘Vacaciones en Paz’

Diez niños saharauis disfrutan en Almendralejo del programa ‘Vacaciones en Paz’

La mejor eSIM para viajar a Reino Unido: internet en Inglaterra y Escocia desde el primer minuto

La mejor eSIM para viajar a Reino Unido: internet en Inglaterra y Escocia desde el primer minuto

La Asamblea de Extremadura reactiva el control de las listas de espera sanitarias con informes cada seis meses

La Asamblea de Extremadura reactiva el control de las listas de espera sanitarias con informes cada seis meses

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

Tracking Pixel Contents