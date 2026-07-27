Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Ataque Violento

Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra

La víctima sufrió heridas en el cuello y el abdomen y fue trasladada consciente al hospital, mientras la Policía Foral investiga la agresión

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral.

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. / Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Pamplona

Un menor de 17 años ha sido detenido esta madrugada en Tudela (Navarra) como presunto autor del acuchillamiento de un hombre de 31 años, que ha resultado herido en el cuello y el abdomen y ha sido trasladado consciente en una ambulancia medicalizada.

Según ha informado la Policía Local, los hechos han ocurrido hacia las 4:30 horas en la calle Pasaje, cuando el centro de coordinación SOS Navarra ha alertado de un acuchillamiento.

Los agentes, que se encontraban a escasos metros del lugar, han localizado a la víctima con heridas sangrantes compatibles con arma blanca en el cuello y el abdomen, por lo que han contenido la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Según los testigos, el presunto agresor ha reaccionado de forma violenta tras una broma, sacando una navaja con una hoja de 8,5 centímetros y apuñalando en dos ocasiones a la víctima.

El supuesto autor, un menor de 17 años, ha sido retenido por un amigo del herido hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su detención y traslado a los calabozos de la Policía Foral, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación.

Noticias relacionadas

La navaja con la que presuntamente se ha cometido la agresión ha sido entregada a la Policía Foral para su incorporación a la cadena de custodia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional investiga la aparición de un hombre herido con arma de fuego en Badajoz
  2. El Estado lanza 5.547 plazas de empleo fijo a las que pueden optar los extremeños: requisitos y solicitud
  3. Sanguijuelas del Guadiana llena la Alcazaba de Badajoz con una verbena al más puro estilo extremeño
  4. El ocio desde las alturas: una ruta por sus terrazas
  5. Los bomberos controlan un incendio en la Ronda Norte de Badajoz
  6. Doblete de Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz: la Alcazaba recibirá cada noche a más de 8.500 personas
  7. Estas son las mejores opciones para refrescarse este verano cerca de Badajoz
  8. El Ayuntamiento de Badajoz aprueba las calles para Gene (con la abstención de Vox), José Galindo y José María Casado

Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra

Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra

Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

Una conductora novel choca contra una farola en San Roque, Badajoz

Una conductora novel choca contra una farola en San Roque, Badajoz

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Tu gato no piensa que lo has abandonado cuando sales de casa, sabe que volverás y te espera”

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Tu gato no piensa que lo has abandonado cuando sales de casa, sabe que volverás y te espera”

Los inspectores de Extremadura incorporarán la IA al análisis de los centros y reforzarán el control del acoso y el absentismo

Los inspectores de Extremadura incorporarán la IA al análisis de los centros y reforzarán el control del acoso y el absentismo

Ni cachorros ni perros PPP: qué animales no pueden viajar sin transportín en los trenes de Renfe

Ni cachorros ni perros PPP: qué animales no pueden viajar sin transportín en los trenes de Renfe

Casi toda Extremadura, en aviso amarillo este lunes por temperaturas de hasta 39 grados

Casi toda Extremadura, en aviso amarillo este lunes por temperaturas de hasta 39 grados

DIRECTO | Pedro Sánchez clausura la presentación de la Red de Refugios Climáticos

Tracking Pixel Contents