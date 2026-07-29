Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Baleares

Varios detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en varios puntos de Menorca y la Penínusla

Imagen de recurso de un coche de la Policía Nacional

Imagen de recurso de un coche de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Palma de Mallorca

La Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han detenido a varias personas y han registrado diversas viviendas en el marco de una operación contra el tráfico de drogas que este miércoles se está llevando a cabo en diversos puntos de Menorca y de la Península.

Por lo que respecta a Menorca, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, los agentes han actuado desde primera hora de la mañana en Maó, Ciutadella y otros puntos de la isla.

La operación conjunta, por el momento, se ha saldado con la detención de varias personas y el registro de múltiples domicilios de Menorca.

Noticias relacionadas

La investigación, que ha sido declarada bajo secreto de sumario, gira en torno al tráfico de sustancias estupefacientes, aunque por el momento se desconocen más detalles.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Nos jugamos la vida”: vecinos de Pozo Navarro en Badajoz claman por una línea continua en la entrada de su urbanización
  2. Detenido un militar de la base de Botoa en Badajoz tras el supuesto hallazgo de fotografías íntimas de compañeras
  3. El Estado lanza 5.547 plazas de empleo fijo a las que pueden optar los extremeños: requisitos y solicitud
  4. “Esto no es un hobby, es nuestra vida”: los pintores de 7 Realismo Vivo en Badajoz reivindican el oficio artesanal
  5. Así será el trazado del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz: 4,6 kilómetros y prácticamente recto
  6. El ocio desde las alturas: una ruta por sus terrazas
  7. Una conductora novel choca contra una farola en San Roque, Badajoz
  8. El hombre herido de bala en Badajoz está fuera de peligro y no colabora con la investigación

La piscina climatizada de San Roque en Badajoz reabrirá a principio de septiembre

La piscina climatizada de San Roque en Badajoz reabrirá a principio de septiembre

Una investigación extremeña reduce la capacidad de las proteínas de la leche y el huevo para provocar alergia

Una investigación extremeña reduce la capacidad de las proteínas de la leche y el huevo para provocar alergia

Nuevo hito del servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Badajoz: supera el millar de implantes de válvula aórtica con catéter

Nuevo hito del servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Badajoz: supera el millar de implantes de válvula aórtica con catéter

El BCB anuncia cuatro bajas y la llegada de Álvaro Merlo

El BCB anuncia cuatro bajas y la llegada de Álvaro Merlo

Extremadura evitará lo peor (hasta 44 grados) de la cuarta ola de calor

Extremadura evitará lo peor (hasta 44 grados) de la cuarta ola de calor

El pleno refrenda la división dentro del grupo Siempre Don Benito

El pleno refrenda la división dentro del grupo Siempre Don Benito

El ala vacía del teatro López de Ayala sale del olvido: el Ayuntamiento de Badajoz contrata el proyecto para poner en uso este espacio

El ala vacía del teatro López de Ayala sale del olvido: el Ayuntamiento de Badajoz contrata el proyecto para poner en uso este espacio

DIRECTO | Marlaska atiende a los medios tras presidir el IX pleno del Consejo Nacional de Protección Civil

Tracking Pixel Contents