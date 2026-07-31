Galica
El parricida confeso de A Coruña alega que cometió el crimen defendiendo a su abuela de una agresión
Adrián Parada, de 24 años, pasará este viernes a disposición judicial tras haber matado a su padre, supuestamente, con una escopeta
Suso Souto
Adrián Parada, el joven de 24 años de Aguiño (Ribeira) que este miércoles confesó ante la Policía Nacional haber matado a su padre, pasará este viernes a disposición judicial para prestar declaración.
Como ya adelantó este diario, en sede policial confesó haber disparado a su padre, Alberto Parada, de 47 años, con una escopeta. Y también ante los investigadores alegó en su defensa que había cometido el crimen defendiendo a su abuela de la agresión que presuntamente estaría sufriendo en ese momento.
El acusado no ofreció resistencia cuando fue detenido por los agentes en el lugar de los hechos (la casa familiar, ubicada en la calle Vionta de Aguiño) y al parecer está colaborando con la Policía Nacional en el esclarecimiento de los hechos.
El arma del crimen, una escopeta, fue encontrada por los agentes en la vivienda.
Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar este miércoles a las dos de la tarde, cuando el detenido, presuntamente, mató a su padre disparándole en la cabeza.
A continuación, pidió a un vecino que avisase a los equipos de emergencias tras confesarle que había matado a su padre. "Le metí tres tiros en la cabeza", habría dicho al vecino, según relató una lugareña a este diario.
Fuente: El Correo Gallego
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