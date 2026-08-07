Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Río GuadianaAulas TEAIncendiosCrisis migratoria
instagram

Incendio

Muere un hombre al incendiarse una vivienda abandonada en Lugo

Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior

Archivo - Sala de operacións do 112 Galicia (Axega).

Archivo - Sala de operacións do 112 Galicia (Axega). / 112 GALICIA - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Una hombre ha muerto este jueves en un incendio en una vivienda en Foz, en Lugo, según informa 112 Galicia.

Alrededor de las 22.00 horas, varias personas reportaron un incendio en una vivienda ubicada en la Avenida Viveiro. Quienes llamaron explicaron que podría haber una persona dentro, pero no pudieron confirmarlo en ese momento.

Inmediatamente, el Centro Integrado de Atención de Urgencias solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias Gallegas-061, los cuerpos de bomberos de Barreiros y Viveiro y la Guardia Civil. También se informó a los voluntarios de Protección Civil de Foz.

Noticias relacionadas

Poco después de las 23.00 horas, los bomberos informaron que tenían el incendio bajo control. Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Fuente: Faro de Vigo

Añádenos en Google
  1. Nueve familias con menores que ocupan un bloque en Suerte de Saavedra en Badajoz piden una solución a la Junta
  2. El Ayuntamiento de Badajoz retira la puerta del atrio de la iglesia de San Agustín para reabrir este espacio público
  3. La Guardia Civil investiga la denuncia de un vecino de Valdebótoa que asegura que fue retenido y maniatado en una finca
  4. Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores
  5. El yacimiento de la avenida de Huelva de Badajoz no continuará excavándose: los restos se 'protegerán y taparán
  6. Denuncian la desaparición de decenas de animales en el parque de Castelar de Badajoz: 'Hace unos días estaba lleno y ahora no queda casi ninguno
  7. Cinco detenidos por una oleada de hurtos en varios comercios de Badajoz
  8. Badajoz abre las inscripciones para dos nuevas Lanzaderas de Empleo con 40 plazas para personas desempleadas

Isabel Morán, conocida como Bely, recibe un homenaje del comercio

Isabel Morán, conocida como Bely, recibe un homenaje del comercio

El verano en España ya no es como antes: por qué cada vez es más largo, más caluroso y más seco

El verano en España ya no es como antes: por qué cada vez es más largo, más caluroso y más seco

Hatsune Miku asalta Magic con un mazo de Commander de 100 cartas

Hatsune Miku asalta Magic con un mazo de Commander de 100 cartas

Badajoz ya tiene fechas para la Noche en Blanco y la Al-Mossassa 2026

Badajoz ya tiene fechas para la Noche en Blanco y la Al-Mossassa 2026

Los mejores ciclocomputadores GPS para bicicleta de 2026: guía de compra y modelos recomendados

Los mejores ciclocomputadores GPS para bicicleta de 2026: guía de compra y modelos recomendados

Villagonzalo homenajea su pasado con teatro y participación vecinal

Villagonzalo homenajea su pasado con teatro y participación vecinal

Badajoz se prepara para encender sus grandes fiestas con un contrato de 2,1 millones de euros para Navidad, Carnaval y San Juan

Badajoz se prepara para encender sus grandes fiestas con un contrato de 2,1 millones de euros para Navidad, Carnaval y San Juan

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (3): análisis completo del Modo Carrera

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (3): análisis completo del Modo Carrera
Tracking Pixel Contents