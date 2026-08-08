Exclusiva | Los diarios policiales del Mundial: Yihadistas contra el fútbol, el Papa, Madrid y Barcelona

El FBI coordinó durante el Mundial de fútbol el IPCC (Centro de Cooperación Policial Internacional) integrado por agencias federales de seguridad norteamericanas y policías de países participantes, incluida España. Rastrearon alertas terroristas, amenazas a futbolistas, hinchas violentos y cualquier incidente que pudiera afectar al campeonato. El canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica ha accedido en exclusiva a los partes de novedades realizados diariamente en ese centro de mando.

El búnker de seguridad del Mundial tuvo muy presente la amenaza yihadista. De hecho, el FBI envió a todas las delegaciones un informe sobre ese riesgo. ISIS o Daesh ya no tienen un territorio fijo que le sirva como califato, pero operan con células terroristas armadas en varias partes del mundo y también con lobos solitarios, fanáticos islamistas dispuestos a matar en nombre de sus ideas.

Amenazas al Papa

Los informes del IPCC recogen un llamamiento explícito de Daesh para que esos lobos solitarios atacaran en los estadios de fútbol o en las fan fest (las reuniones de seguidores) que se celebraban antes y después de los partidos. Era la segunda amenaza directa.

La otra, la primera, fue publicada durante la visita del Papa León XIV a España por los órganos de propaganda de Daesh. Difundieron entonces una amenaza que vinculaba al Papa, España y el Mundial: era una imagen casi zombie del Papa con un balón de FIFA en la mano y diferentes lugares de Barcelona y Madrid.

Con el Mundial ya en marcha, la amenaza no descendió. Los informes policiales explicaban que "ISIS, desde sus aparatos mediáticos sigue distribuyendo propaganda y defiende atacar espectadores dentro y fuera de los estadios".

"Atacar la Copa del Mundo"

La división de contraterrorismo del FBI y el FBI de Miami informaron de un folleto creado por la revista Al Battar (uno de los órganos de propaganda de Daesh) en la que se hacía un llamamiento para atacar la Copa del Mundo junto a una imagen del estadio de Monterrey (México).

Otro de los llamamientos de DAESH para que sus seguidores atacaran durante el Mundial. / hstoday.us

En ese contexto, el 19 de junio, el FBI de San Francisco recibió información de una cuenta de Telegram asociada a un número de teléfono estadounidense que ha expresado su respaldo a los llamamientos del ISIS para ejercer la violencia contra partidos del Mundial y los aficionados que se reunieran en San Francisco.

"Estrellar un avión"

Otra alerta, luego descartada, saltó cuando un ciudadano argelino que estaba en Dallas anunció en la red X que iba a conseguir un avión para estrellarlo contra uno de los estadios del Mundial.

ISIS o Daesh, grupos sunníes, no fueron la única amenaza de raíz islamista. La guerra de Donald Trump contra Irán hizo que los seguidores radicales de la otra rama musulmana, los chiíes o chiítas, también amenazaran el Mundial de fútbol. El IPCC detectó e investigó varios anuncios de cometer atentados en venganza a la muerte del líder de Irán, el ayatolá Jamenei.

"Misiles ocultos"

El 21 de junio, el FBI retiró otra publicación en la misma red social en la que se decía que "en el estadio de Atlanta se encuentran ocultos misiles y reactores nucleares, por favor dailyirannews explosiónalos".

Agentes del FBI en Filadelfia informaron ese mismo día que un usuario publicó en inglés: "recemos para que el ataque al Mundial se desarrolle como está planeado. ALLAH HU AKBAR". Esta publicación era una respuesta a una imagen del entierro del ayatolá Alí Jamenei. No se pudo identificar al autor.

Colecta para matar a Trump

La amenaza terrorista de raíz iraní se combinó con los ciberataques. El 23 de junio, el centro de mando antiterrorista del Mundial de fútbol detectó un canal de Telegram en lengua farsi llamado Amaj-islamic world resistance news en el que se publican posts sobre financiar colectivamente el asesinato de Donald Trump, ofreciendo una recompensa por la revenge (venganza) de la muerte del ayatolá Jamenei. Un mensaje posterior en el mismo canal pide a los interesados contactar con el grupo Handala Hack Team.

Este grupo, según los informes del FBI, tiene relación con las unidades oficiales de inteligencia de Irán, "en concreto el ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán".

Grupos prorrusos

Otro grupo proiraní llamado 313 team realizó ciberataques sobre la plataforma de software Everbridge, diseñada para gestionar las emergencias, y sobre los servidores de Disney+. Firmaron sus ataques con la frase "la mano de la venganza alcanzará a los asesinos del ayatollah Khamenei".

La Policía Nacional aportó una información importante sobre otro grupo hactivista que quería sabotear el Mundial de fútbol. Se trataba del grupo prorruso Earthimpact Team. La representante policial española informó al FBI y realizó un briefing en el IPCC para explicar esa amenaza a las delegaciones de todos los países.

Atentados ficticios

Lo que intentaba hacer ese grupo prorruso era "desestabilizar" el Mundial de fútbol con amenazas falsas de bomba en los estadios, avisos ficticios de atentados terroristas para alterar el desarrollo de los partidos… Incluso se atribuyeron un incendio en Houston del que dijeron que estaba vinculado con lanzamiento de drones. Una de esas amenazas trampa fue el aviso de bombas en el estadio durante el partido Brasil-Japón.

"El actor hacktivista Earthimpact Team presenta indicios de integración en el ecosistema prorruso. El grupo habría anunciado la operación Murderabroad Z como campaña de represalia contra países occidentales y europeos alineados contra Rusia y que apoyan a Ucrania", se explicaba en los informes de seguridad.

Supremacistas blancos

Otra amenaza al Mundial procedió de grupos de extrema derecha y supremacistas blancos. Incluso de grupos misóginos incel (hombres involuntariamente célibes). Uno de sus integrantes fue el causante de un tiroteo en Montreal (Canadá) en el que murieron tres personas. Según los informes del IPCC, el atacante dejó "un manifiesto de unas cien páginas" donde exponía su ideología ultra y violenta.

El 3 de junio, la policía de Miami había recibido una llamada anónima a su centro de emergencias. Un hombre que usaba un distorsionador de voz anunciaba que había colocado seis artefactos explosivos en el estadio. Para evitar una masacre, exigía hablar con Payton Gendron, alias Buffalo, un neonazi y supremacista blanco que fue autor del tiroteo contra los clientes -casi todos negros- de un supermercado el 14 de mayo de 2022. Murieron diez personas. Las autoridades dieron largas a ese hombre mientras inspeccionaban el estadio de Miami con la intervención de agentes SWAT.

Incidentes con armas

Hubo en Estados Unidos, durante el Mundial, decenas de episodios violentos protagonizados por hombres armados. Un tiroteo en Kansas, otro en Times Square (Nueva York), uno más en una estación de tren de Filadelfia, otro en Seattle, uno en Boston (con una víctima mortal)… Ninguno estuvo vinculado con el Mundial, según los informes del IPCC. En México, las celebraciones después de los partidos de su selección sí generaron víctimas. Cuatro personas murieron el 30 de junio al ser aplastadas por la multitud que celebraba en el paseo de la Reforma la victoria de México contra Ecuador.

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Durante ese partido ocurrió el incidente más grave en México. Fue en Yautepec, en el estado de Morelos. Un grupo armado mató a tres personas e hirió a otras nueve que estaban viendo el partido en una pantalla de una plaza de la localidad. Los informes del IPCC apuntan a que el ataque tuvo una motivación política. Entre los espectadores estaban una candidata a la alcaldía y su marido, que resultó herido.