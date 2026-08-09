Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Río GuadianaAulas TEAIncendiosCrisis migratoria
instagram

Investigación

Un matrimonio de Tauste (Zaragoza) hallado muerto en su vivienda con signos de violencia

La Delegación del Gobierno en Aragón y fuentes del municipio han confirmado los hechos que sigue investigando la Guardia Civil

La puerta de acceso a la vivienda donde un matrimonio de Tauste ha sido hallado sin vida.

La puerta de acceso a la vivienda donde un matrimonio de Tauste ha sido hallado sin vida. / E. P. A.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Trigo / A. T. B.

Zaragoza / Tauste

Dos personas han sido encontradas sin vida esta madrugada en su casa de Tauste. El cuerpo de un hombre y una mujer, un matrimonio de unos 60 años de edad y natural de la localidad de las Cinco Villas, han sido hallados en el interior de su vivienda, ya fallecidos, y con signos de violencia.

La Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando lo sucedido y todas las vías de la investigación permanecen abiertas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico de Aragón

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una empresa de Badajoz, entre las registradas en una macrooperación contra un fraude de casi 12 millones en el IVA del alcohol
  2. El yacimiento de la avenida de Huelva de Badajoz no continuará excavándose: los restos se 'protegerán y taparán
  3. Campo Maior abre 'el mayor jardín del mundo' hasta el 16 de agosto
  4. Badajoz ya tiene fechas para la Noche en Blanco y la Al-Mossassa 2026
  5. Campo Maior vuelve a florecer once años después: las Festas do Povo convierten la localidad portuguesa en un inmenso jardín de papel
  6. Cinco detenidos por una oleada de hurtos en varios comercios de Badajoz
  7. Ricardo Cabezas Carrasco, a sus 82, años sigue organizando campamentos scouts: 'Si no me llenara hacer esto, no seguiría aquí
  8. Hoy toca decir adiós': Origen Bouquets House anuncia el cierre de su hamburguesería en Badajoz

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

La Casa del Pueblo de Los Santos de Maimona acoge la exposición 'Diálogos del Arte'

La Casa del Pueblo de Los Santos de Maimona acoge la exposición 'Diálogos del Arte'

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Las aguas de Irlanda, el punto débil de Europa frente a la amenaza de Rusia

Las aguas de Irlanda, el punto débil de Europa frente a la amenaza de Rusia

Antes de darle plátano a tu perro, conviene saber por qué no siempre es bueno: “El grado de maduración marca la diferencia”

Antes de darle plátano a tu perro, conviene saber por qué no siempre es bueno: “El grado de maduración marca la diferencia”

Fracasaron plantando árboles en el Sáhara, pero 500 tortugas lograron lo que parecía imposible cinco años después

Fracasaron plantando árboles en el Sáhara, pero 500 tortugas lograron lo que parecía imposible cinco años después
Tracking Pixel Contents